Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке, пишет 24 канал.
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Когда могут проверять военных
За закон 8271 в общей сложности проголосовали 270 нардепов и его уже подписал председатель Верховной Рады.
Проект Закона предусматривает проверку военнослужащих в случае, если есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Согласно закону, проверять могут военнообязанных и резервистов во время собрания и военнослужащих.
Проверку на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов могут инициировать, если появилось подозрение, что лицо находится в таком состоянии в результате приема каких-либо веществ, влияющих на внимание и скорость реакции.
Кто и где может проводить осмотр
Осмотр может производиться только должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка ВСУ или командиром (начальником) воинской части или иного военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения в случае нахождения военных в части или во время исполнения воинских обязанностей.
Проводить проверки военных можно:
- на улицах;
- в закрытых спортивных сооружениях;
- в скверах, парках;
- во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения);
- в запрещенных законом других местах.
Если лицо отказывается проходить проверку на месте, то оно должно прийти ее в медицинском учреждение, утверждаемое управлениями здравоохранения местных государственных администраций.
Процесс проверки фиксируется на видео, а при отсутствии технических средств, проверка происходит в присутствии двух свидетелей. Обзор, проводимый с нарушением процедуры, считается недействительным.
Наказание за пребывание в состоянии опьянения:
- для солдат и офицеров – штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток;
- командиров, не отстраненных военного, находящегося в состоянии, когда скорость реакции снижена через препараты или другие средства наказывают наложением штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.