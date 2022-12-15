Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке, пишет 24 канал.

Кстати Мне не нужны еще сотни тысяч, – Залужный ответил, будет ли в Украине большая волна мобилизации

Когда могут проверять военных

За закон 8271 в общей сложности проголосовали 270 нардепов и его уже подписал председатель Верховной Рады.

Проект Закона предусматривает проверку военнослужащих в случае, если есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Согласно закону, проверять могут военнообязанных и резервистов во время собрания и военнослужащих.

Проверку на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов могут инициировать, если появилось подозрение, что лицо находится в таком состоянии в результате приема каких-либо веществ, влияющих на внимание и скорость реакции.

Кто и где может проводить осмотр

Осмотр может производиться только должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка ВСУ или командиром (начальником) воинской части или иного военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения в случае нахождения военных в части или во время исполнения воинских обязанностей.

Проводить проверки военных можно:

на улицах;

в закрытых спортивных сооружениях;

в скверах, парках;

во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения);

в запрещенных законом других местах.

Если лицо отказывается проходить проверку на месте, то оно должно прийти ее в медицинском учреждение, утверждаемое управлениями здравоохранения местных государственных администраций.

Процесс проверки фиксируется на видео, а при отсутствии технических средств, проверка происходит в присутствии двух свидетелей. Обзор, проводимый с нарушением процедуры, считается недействительным.

Наказание за пребывание в состоянии опьянения: