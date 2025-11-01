Обстреляли несуществующую бригаду, – в ВСУ высмеяли "победу" России возле Купянска
- Минобороны России заявило об ударе по 16 механизированной бригаде ВСУ, которой не существует.
- Оперативно-тактическая группировка "Харьков" высмеяла эту "победу" России.
Официальный канал Минобороны России сообщил об ударе по 16 механизированной бригаде ВСУ. Проблема лишь в том, что такой бригады не существует.
Неизвестно, кого МО РФ "победило". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Харьков".
Смотрите также Да пожалуйста, знаем, чем все закончится, – Зеленский о намерении Путина приехать в Покровск
Минобороны России придумало себе "победу" под Купянском
Официальный канал Минобороны России сообщил, что на Купянском направлении был нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ.
Нюанс в том, что такой бригады в ВСУ не существует, поэтому кого "победило" Министерство обороны России – неизвестно.
Министерство обороны РФ продолжает находиться в виртуальной реальности, в которой получает одну победу за другой,
– иронично заметили в ОТГ "Харьков".
Сообщение Минобороны России / Скриншот
В России заявляли об "уничтожении десанта ГУР под Покровском"
Российское командование заявило об уничтожении украинского десанта в Покровске, но украинская разведка эту информацию опровергла.
Источники в украинской разведке в комментарии Общественному отметили, что информация российского военного руководства не соответствует действительности. По их словам, стабилизационные мероприятия "в определенном районе" Покровска продолжаются под руководством главы Управления Кирилла Буданова.