Обстреляли несуществующую бригаду, – в ВСУ высмеяли "победу" России возле Купянска

Официальный канал Минобороны России сообщил об ударе по 16 механизированной бригаде ВСУ. Проблема лишь в том, что такой бригады не существует.

Неизвестно, кого МО РФ "победило". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Харьков".

Минобороны России придумало себе "победу" под Купянском

Официальный канал Минобороны России сообщил, что на Купянском направлении был нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ.

Нюанс в том, что такой бригады в ВСУ не существует, поэтому кого "победило" Министерство обороны России – неизвестно.

Министерство обороны РФ продолжает находиться в виртуальной реальности, в которой получает одну победу за другой,

