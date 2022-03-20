Минздрав запретил продажу и применение белорусских лекарственных средств

В Украине запретили продажу и применение лекарственных средств, производимых на территории Беларуси. Речь идет о 39 препаратах.

Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения. Приказ датирован 19 марта.

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Минздрав запретил применение на территории Украины 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Беларуси,

– говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что препараты, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать в Украине вплоть до окончания их срока годности.

Также в Минздраве успокоили население: все белорусские заводы, чья продукция была представлена ​​в Украине, производили генерики, то есть неоригинальные препараты. Украинские фармкомпании производят аналогичные генерические лекарственные средства.

Ознакомиться со списком препаратов можно здесь.

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