В целом система здравоохранения работает без каких-то крупных провалов. Об этом в эфире 24 канала заявил Михаил Радуцкий, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Важно Захватчики повредили уже 117 украинских больниц, семь из них восстановить невозможно, – Ляшко

Однако, как отметил Радуцкий, рашистские войска бомбят украинские больницы.

На сегодня атаковано уже более 103 больниц. Историю с роддомом в Мариуполе весь мир уже видел и знают об атаке на Охматдет, где лежали дети с онкологией. Этого мир не простит никогда, мы за это отомстим,

– заявил Радуцкий.

Он напомнил, что в войне, к сожалению, гибнут и получают ранения, в частности, украинские медики. Однако наши врачи, даже испытывая дефицит лекарств, на уровне с Вооруженными Силами Украины ни на одну секунду не перестают оказывать помощь.

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