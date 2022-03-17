Загалом система охорони здоров'я працює без якихось великих провалів. Про це в ефірі 24 каналу заявив Михайло Радуцький, глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.

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Однак, як наголосив Радуцький, рашистські війська бомблять українські лікарні.

На сьогодні атаковано вже більше ніж 103 лікарні. Історію з пологовим будинком у Маріуполі увесь світ вже бачив і знають про атаку на Охматдит, де лежали діти з онкологією. Цього світ не вибачить ніколи, ми за це помстимося,

– заявив Радуцький.

Він нагадав, що у війні, на жаль, гинуть та отримують поранення зокрема українські медики. Однак наші лікарі, навіть відчуваючи дефіцит ліків, на рівні зі Збройними Силами України на жодну секунду не перестають надавати допомогу.

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