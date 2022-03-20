МОЗ заборонило продаж та застосування білоруських лікарських засобів

В Україні заборонили продаж та застосування лікарських засобів, виготовлених на території Білорусі. Мовиться про 39 препаратів.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров'я. Наказ датований 19 березня.

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МОЗ заборонило застосування на території України 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності у Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що препарати, які уже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати в Україні аж до закінчення їхнього терміну придатності.

Також у МОЗ заспокоїли населення: усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики, тобто неоригінальні препарати. Українські фармкомпанії виготовляють аналогічні генеричні лікарські засоби.

Ознайомитися зі списком препаратів можна тут.

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