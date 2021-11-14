Мир снова напомнил России о черном пятне, которое никогда не отмоется

Тема с причастностью России к войне в Донбассе напоминает старый анекдот. Когда пассажир движущегося поезда заходит в тамбур и видит, что все вокруг в грязи: ручки, окна и пол. Далее читайте на украинском.

При цьому в тамбурі є лише один чоловік. Його руки, ноги та живіт у цьому бруді.

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Він стоїть і курить. Пасажир обурюється і каже: "Навіщо ви це зробили?" На що чоловік з уїдливою посмішкою відповідає: "А ти доведи, що це я".

Анекдот насправді несмішний. Цей чоловік по лікоть у бруді – це і є образ нинішньої Росії.

Росія завжди залишається країною-агресоркою

Усі знають, що Росія анексувала Крим, порушивши десятки міжнародних законів. Країна-агресорка, звісно, каже, що це не так і це наклеп.

Також усі знають, що Росія розпочала війну на Донбасі. Вони, знову ж таки, кажуть, що це не так.

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Знають і те, що Росія допомагає бойовикам живою силою – грошима, інструкторами, військовими й, звичайно, зброєю. Росія вчергове каже, це не так.

Усі це знають, але чоловік у бруді каже: "А ви доведіть".

Було багато різних доказів, що свідчать про причетність Росії. Проте продовжують з'являтися і нові.

Розслідування зброї на окупованих територіях

Центр вивчення збройних конфліктів провів масштабне дослідження походження зброї, яку використовують у бойових діях на Сході України.

Дослідження тривало цілих 3 роки. Саме про це пише одне із найавторитетніших видань світу The New York Times.

Журналісти назвали це дослідження одним із наймасштабніших, яке надає "детальну картину незаконного переміщення зброї в Україні та ілюструє масштаб торгівлі зброєю, який підживлює єдину активну війну в Європі".

Саме дослідження оприлюднене у відкритих джерелах. Усі можуть подивитися на сотні й тисячі доказів того, що саме Росія стоїть за всією війною на Сході України. Саме її зброя та боєприпаси.

Сьогодні вбиває українських солдатів та цивільне населення усе те, що зробили на території нинішньої Росії ще під час СРСР та після його розпаду.

Дослідники з Центру вивчення збройних конфліктів дійшли висновку, що самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" – не просто "угруповання зі зброєю, успадкованою від Радянського Союзу, а схожі на сучасні збройні сили із встановленою військовою доктриною".



Наслідки обстрілу на Донбасі / Фото Getty Images

На Донбасі – ракети з Грузії

Дослідники також з'ясували, що у бойовиків були російські ракети ПВО, які захопили росіяни під час нападу на Грузію у 2008 році.

Якщо цього не достатньо, то як вам те, що на території сучасної Росії виготовили практично всю стрілецьку зброю:

протитанкові системи;

гранатомети;

міни.

Росія завдала нищівні втрати

Це ще раз доводить, що на Донбасі воюють не шахтарі та невдоволені місцеві жителі, а саме – професійні військові, які прикриваються тими самими шахтарями. Шахтарів, до речі, залишається все менше і менше.

Напевно, дуже скоро на тій стороні українці вже не зможуть побачити "сепаратистів". Там будуть лише російські бойовики під командуванням російських же військових.

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Якщо говорити про втрати на Сході, то вони величезні. З початку бойових дій на Донбасі поранили до 34 тисяч людей. З них:

цивільні громадяни – від 7 до 9 тисяч;

українські військові – від 9 700 до 10 700 тисяч;

бойовики та росіяни – 2 700 – 13 700 тисяч.

Боротьба – єдиний "вихід" із війни

На початку 2021 року дані ООН свідчать, що війна на сході України забрала близько 13 500 життів, із яких 4 150 українських воїнів, 3 375 цивільних та майже 5 700 бойовиків і росіян.

Увесь світ знає, що відбувається в Україні й розуміє, що Росія – це країна-агресорка й варварка. Росія, як і герой розказаного на початку анекдоту, буде й далі з уїдливою посмішкою говорити: "А ви доведіть", продовжуючи брехати й творити зло.

Так що ж тоді робити Україні? Відповідь на це запитання завжди була, є і буде одна – боротися. За себе і своє боротися будемо завжди тільки ми самі.

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Кожного разу, коли хтось починає розповідати про те, що Європа й США нічого не роблять, щоб нам допомогти, я завжди запитую: "А що вони мають зробити?"

Американські військові мають летіти на інший контент за тисячі кілометрів і битися за Україну? Серйозно?

Вони винні купу грошей? Чи, може, Україна від чогось врятували США? З якого дива американські платники податків мають витрачати мільярди доларів на українську допомогу? Упевнений, що всі розуміють, що допомогти собі можемо тільки ми самі.



Україна має самостійно давати відсіч Росії / Фото пресслужби ООС

Паралель з Афганістаном: як не треба

Особисто для мене дуже показовим є досвід Афганістану, звідки за 1 місяць просто вийшли всі війська США. Афганці не готові битися за свою свободу, так чому за них мають битися інші?

На сьогодні в Афганістані лютує голод та розгортається гуманітарна криза. Усе тому, що афганці чомусь вирішили, що за них усе вирішать. Не вирішать.

Саме через це я радий, що у нас немає загонів військових інших країн. Нам допомагають грошима, зброєю, але за нас ніхто нічого не зробить і не має робити.

Тільки виборюючи свою свободу і незалежність від Росії власними силами, Україна отримає те, що не віддасть більше ніколи й нікому. Мовиться про повагу, гідність, честь та досвід, який дається дуже дорогою ціною – ціною життів тисяч героїв.

Вони зі зброєю в руках захищали, захищають і захищатимуть Україну від російської агресії та зазіхань на територіальну цілісність та свободу. Подумайте над цим, українці.