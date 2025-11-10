Пилоты врага не уничтожаются: командир подразделения раскрыл причину скопления россиян возле Покровска

Украинские подразделения могли бы сдержать продвижение противника возле Мирнограда и Покровска. Однако из-за нехватки средств поражения, инертности командования и вражеского РЭБ-противодействия беспилотникам силы потеряли инициативу и позволили врагу накопить силы.

О положении на фронте российско-украинской войны возле Покровска и Мирнограда рассказал командир подразделения одной из бригад, которая сейчас отражает вражеские атаки на этом направлении, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Украинский свидетель".

Смотрите также Враг хочет закрепиться в многоэтажках и увеличил штурмы, – ВСУ о ситуации в Покровске

Как военные комментируют ситуацию в обороне Покровска и Мирнограда?

Командир объяснил, что подразделения могли бы и дальше сдерживать движение россиян на Мирноград, потому что заметили, как противник заходил в полосу, и докладывали о выставлении так называемых "штор". Речь идет о средствах РЭБ, которые искажают и не дают беспилотникам передавать видео. По словам военнослужащего, у них не хватало средств, чтобы поразить их, а старший начальник не помогал.

Судьба города, что сейчас оказалось в пожаре с эпицентром в Покровске, могла бы быть другой. Ведь этот пожар – следствие предпосылок, которые складывались уже давно. Подразделения, обороняющие направление, видели и развитие ситуации в динамике, и способы эту динамику прервать.

Командир сказал, этого не произошло из-за нехватки необходимых средств, инертность командования и условия, позволяющие пилотам БпЛА – ключевым игрокам нынешнего этапа войны – работать в безопасности, но на расстоянии от участков фронта, где они нужны больше всего. В то же время он предложил собственное решение для этой проблемы.

Мы бы могли остановить россиян. Не давали бы им выставляться, методично бы их ликвидировали. Выявляли бы экипажи БпЛА и уничтожали. Они бы не напаслись людей. Но все было кое-как, никто не обращал внимания на наши попытки что-то делать. Конечно, противник накопился, перетянул канат на себя,

– высказался военный.

Он объяснил, что теперь вместо точечной работы приходится бросать в зону ГУР на вертолетах и все элитные подразделения, чтобы тушить пожар. В то же время командир отмечает системный недостаток в организации работы беспилотных сил и мотивации личного состава.

По его мнению, во время сложностей бойцы из боевых подразделений массово уходят в СЗЧ, а затем переводятся в Силы беспилотных систем (СБС), которые вместо уничтожения "Рубикона" выполняют более безопасные задачи вдали от фронта.

Это, говорит он, приводит к тому, что "люди знают, что перейдут в СБС и не будут подписываться на тяжелые задачи".

Командир считает, что необходимо повысить требования к СБС и их персоналу, чтобы те выполняли именно задачи по борьбе с вражескими БпЛА, или же усилить ответственность за СЗЧ в боевых бригадах.

На примере Мирнограда и Покровска он объясняет: "Пилоты СБС должны были бы летать на разведку, выявлять экипажи, контролировать их, не давая им работать. У подразделений СБС есть силы и средства, чтобы делать это системно. А они оттянулись в Доброполье и теперь разведкой и поражением до агломерации не долетают и недостаточно помогают боевым бригадам. А боевые бригады имели возможность сдерживать врага, но не было чем это делать. Партнеры не принимали вовремя нужных решений, Украина не имела собственных средств для поражения".

Описывая последствия, командир рассказывает, как враг через РЭБ парализовал управление средствами поражения и обеспечил свою разведку.

Мы находим средство БпЛА врага, передаем на уничтожение и ждем, чтобы туда что-то отработало. Оно отрабатывает, но вредит только оборудованию. Поэтому противник дальше выставляется и работает. Пилоты не уничтожаются, а должны уничтожаться именно они,

– рассказал он.

В итоге офицер настаивает на создании интегрированных структур в составе боевых бригад, которые непосредственно занимались бы выявлением и ликвидацией вражеских пилотов БпЛА, и на более жестких мерах в отношении тех, кто "легко переводится" в более безопасные службы.

Завершая, он призывает извлечь уроки из уже допущенных ошибок и не допускать их в дальнейшем.

Из той ситуации, что уже произошла, взять максимум опыта и больше такого не допускать,

– резюмировал военный.

Последние изменения на Покровском направлении