Почему Мирноград попал в оперативное окружение: что говорят военные

Военные говорят, что Мирноград в оперативном окружении. Оккупанты контролируют пути к городу FPV-дронами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Украинский свидетель".

Почему Мирноград попал в оперативное окружение?

Медийщики поговорили с военным бригады, которая работает в Мирнограде и в его окрестностях. И приводят его анонимные мысли относительно ситуации.

Покровско-Мирноградская агломерация в ловушке, "серяк" на картах расползается буквально на глазах, россияне "ипсошат" о фактическом окружении. И хотя это не так, ситуация выглядит крайне плохо. Мирноград на фоне полностью "серого" Покровска выглядит лучше, но это обман – до классического окружения города по состоянию на вечер 4 ноября остается 5 километров,

– заявляют журналисты.

Ситуация в Мирнограде днем 5 ноября: карта Deep State

Они подчеркивают, что об этом начали говорить сейчас, потому что обострилось положение Покровска.

"Люди сюда пробираются исключительно на характере. И ситуация ухудшается. Россияне продавили наши войска в Покровске, и под контролем Украины остаются несколько улиц в северной части города. Враг также в Красном Лимане и периодически выходит на трассы Покровск – Доброполье, Родинское – Гришино. Все это создает для россиян больше возможностей и дальше перерезáть логистику в Мирноград", – объясняет боец.

Все пути в Мирноград россияне контролируют FPV-дронами.

Когда начались проблемы в направлении Мирнограда?

Проблема ВСУ – в логистике, которая крайне затруднена, а отчасти отсутствует.

В начале 2025 года россияне смогли пробить позиции на участке одной из бригад. Тем бойцам не хватало пехоты. Тогда врага выбили ценой больших потерь, но начались большие проблемы. Россияне понемногу накапливались и в конце смогли сформировать Добропольский выступ, оттуда продолжили планомерно уничтожать украинскую логистику.

Мы постоянно попадаем в эту ловушку. Суджа, Курахово, Великая Новоселка, Угледар, Бахмут, Попасная, Северодонецк и многие другие населенные пункты мы потеряли задолго до того, как туда зашел враг, и именно из-за уничтоженной логистики. А мы, вместо того, чтобы поберечь людей и оттянуться на более выгодные позиции, самоотверженно держались, а потом еще теряли и подразделение, и населенный пункт,

– сетует защитник.

Другие проблемы, которые привели к оперативному окружению Мирнограда:

Силы обороны начали проигрывать технологическую войну. В начале весны россияне установили от Новогродовки на восток, в сторону Константиновки, очень плотную и насыщенную полосу РЭБ. Когда во второй половине лета ВСУ нашли решение, было уже поздно.

Россияне начали массово применять матки с FPV-дронами. Из-за этого бойцы ходят пешком на позиции по несколько десятков километров.

Неразумная подготовка позиций, потому что военно-гражданские администрации не учитывают потребностей военных. В Мирнограде траншеи появлялись в тылу украинских войск, что убивало логистику и отрезáло доступ к позициям.

Справка. Оперативное окружение – это когда логистические пути перебиты или контролируются вражеским огнем, а эвакуировать раненых невозможно.

Что будет дальше с Мирноградом?

Сейчас здесь воюют остатки старой гвардии. Ее нельзя так просто про*бывать. А мы именно этим и занимаемся,

– подчеркнул боец.

И в целом ситуация неутешительная.

При любом развитии событий ситуация выглядит плохо. С высоток Покровска российские пилоты достигают до Доброполья, поэтому на расстоянии 20 – 30 километров на север логистика будет уничтожена. Предпосылок для ее улучшения нет. Пока за Покровск идут бои, мы теряем много войск. Кем заменить бойцов, когда ловушка между Покровском и Мирноградом окончательно закроется, неизвестно,

– констатируют журналисты.

К сожалению, направление в Покровск спецназовцев и штурмовиков не решает проблему логистики.

"Вы можете загнать хоть 200 тысяч человек, но им все равно надо идти под бесконечными каруселями FPV", – акцентирует защитник.

Какие последние новости из Покровска и Мирнограда?

Deep State пишут, что россияне накапливаются в Покровске. Но по Мирнограду они еще более пессимистичны.

И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет наиболее обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там...

– подчеркнули аналитики.

ISW писали, что оккупанты продолжают продвижение в Покровске. И указывали, что россияне в Покровске смогли создать воздушную блокаду боевых действий, то есть били дронами по тылам и логистике Сил обороны.