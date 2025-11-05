Чому Мирноград потрапив в оперативне оточення: що кажуть військові

Військові говорять, що Мирноград в оперативному оточенні. Окупанти контролюють шляхи до міста FPV-дронами.

Чому Мирноград потрапив в оперативне оточення?

Медійники поговорили з військовим бригади, яка працює у Мирнограді та на його околицях. І наводять його анонімні думки щодо ситуації.

Покровсько-Мирноградська агломерація у пастці, "сіряк" на мапах розповзається буквально на очах, росіяни "іпсошать" про фактичне оточення. І хоч це не так, ситуація виглядає вкрай погано. Мирноград на тлі повністю "сірого" Покровська виглядає краще, але це омана – до класичного оточення міста станом на вечір 4 листопада лишається 5 кілометрів,

– заявляють журналісти.

Ситуація в Мирнограді вдень 5 листопада: карта Deep State

Вони підкреслюють, що про це почали говорити зараз, бо загострилося положення Покровська.

"Люди сюди пробираються виключно на характері. І ситуація погіршується. Росіяни протиснули наші війська у Покровську, і під контролем України лишаються кілька вулиць у північній частині міста. Ворог також є у Красному Лимані і періодично виходить на траси Покровськ – Добропілля, Родинське – Гришине. Усе це створює для росіян більше можливостей і далі перерізáти логістику до Мирнограда", – пояснює боєць.

Усі шляхи до Мирнограда росіяни контролюють FPV-дронами.

Коли почалися проблеми в напрямку Мирнограда?

Проблема ЗСУ – в логістиці, яка вкрай ускладнена, а почасти відсутня.

На початку 2025 року росіяни змогли пробити позиції на ділянці однієї з бригад. Тим бійцям бракувало піхоти. Тоді ворога вибили ціною великих втрат, але почалися великі проблеми. Росіяни потроху накопичувалися і врешті змогли сформувати Добропільський виступ, звідти продовжили планомірно нищити українську логістику.

Ми постійно потрапляємо у цю пастку. Суджа, Курахове, Велика Новосілка, Вугледар, Бахмут, Попасна, Сіверськодонецьк і багато інших населених пунктів ми втратили задовго до того, як туди зайшов ворог, і саме через знищену логістику. А ми, замість того, щоб поберегти людей і відтягнутися на вигідніші позиції, самовіддано трималися, а потім ще втрачали і підрозділ, і населений пункт,

– нарікає захисник.

Інші проблеми, які призвели до оперативного оточення Мирнограда:

Сили оборони почали програвати технологічну війну. На початку весни росіяни встановили від Новогродівки на схід, в бік Костянтинівки, дуже щільну та насичену смугу РЕБ. Коли в другій половині літа ЗСУ знайшли рішення, було вже пізно.

Росіяни почали масово застосовувати матки з FPV-дронами. Через це бійці ходять пішки на позиції по кілька десятків кілометрів.

Нерозумна підготовка позицій, бо військово-цивільні адміністрації не враховують потреб військових. У Мирнограді траншеї з'являлися в тилу українських військ, що вбивало логістику і відрізáло доступ до позицій.

Довідка. Оперативне оточення – це коли логістичні шляхи перебиті або контролюються ворожим вогнем, а евакуювати поранених неможливо.

Що буде далі з Мирноградом?

Зараз тут воюють залишки старої гвардії. Її не можна отак просто про*обувати. А ми саме цим і займаємося,

– наголосив боєць.

І загалом ситуація невтішна.

За будь-якого розвитку подій ситуація виглядає погано. З висоток Покровська російські пілоти сягають аж до Добропілля, тож на відстані 20 – 30 кілометрів на північ логістика буде знищена. Передумов для її покращення немає. Поки за Покровськ йдуть бої, ми втрачаємо багато військ. Ким замінити бійців, коли пастка між Покровськом та Мирноградом остаточно закриється, невідомо,

– констатують журналісти.

На жаль, скерування в Покровськ спецпризначенців і штурмовиків не вирішує проблему логістики.

"Ви можете загнати хоч 200 тисяч людей, але їм все одно треба йти під нескінченними каруселями FPV", – акцентує захисник.

Які останні новини з Покровська та Мирнограда?

Deep State пишуть, що росіяни накопичуються в Покровську. Але щодо Мирнограда вони ще більш песимістичні.

І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від "зовнішнього" світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там...

– підкреслили аналітики.

ISW писали, що окупанти продовжують просування в Покровську. І вказували, що росіяни в Покровську змогли створити повітряну блокаду бойових дій, тобто били дронами по тилах і логістиці Сил оборони.