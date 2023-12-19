Трагедия на Донетчине: военнослужащий застрелил своих товарищей и покончил с собой

9 декабря в Мирнограде между военнослужащими произошла стрельба. Прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

В Донецкой области расследуют убийство трех военных.

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Трагедия произошла во время употребления алкоголя

Ранее об ужасном инциденте рассказал экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на Нацполицию в Донецкой области.

По его словам, между четырьмя военнослужащими одной части, расположенной в Мирнограде, произошел конфликт. В ходе спора один из военных схватил "Калашникова" и произвел прицельные выстрелы в троих своих побратимов.

Сообщается, что конфликт между военнослужащими возник при употреблении алкогольных напитков.

Впоследствии стрелок осознал тяжесть совершенного им преступления, пошел в помещение летней кухни и совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия.

В полиция сообщили, что расследование продолжается. В настоящее время проводят ряд экспертиз и допрашивают свидетелей.

В Киеве расследуют зверское убийство военного

Столичным правоохранителям поступило сообщение об исчезновении военнослужащего. Им рассказали, что мужчина направлялся в госпиталь на собственном автомобиле, но по дороге пропал. Полиция взялась за поиски пропавшего. Вскоре его нашли мертвым в окрестностях города в одном из местных водоемов. Авто военного обнаружили в одном из спальных районов Киева.

По данным следствия, военнослужащий по дороге заскочил к своему товарищу. Между мужчинами разразился конфликт. В ходе ссоры нападавший нанес "другу" 15 ножевых ранений. Пытаясь скрыть следы преступления, он положил тело погибшего в спальный мешок, отвез за город и бросил в водоем.

Злоумышленником оказался 31-летний житель Винницкой области. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что мужчину обвиняют также в нападении на двух женщин.