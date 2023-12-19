Трагедія на Донеччині: військовослужбовець застрелив своїх товаришів і наклав на себе руки

9 грудня у Мирнограді між військовослужбовцями сталася стрілянина. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

На Донеччині розслідують вбивство трьох військових.

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Трагедія трапилася під час вживання алкоголю

Раніше про жахливий інцидент розповів екснардеп Ігор Мосійчук з посиланням на Нацполіцію у Донецькій області.

За його словами, між чотирма військовослужбовцями однієї частини, розташованої у Мирнограді, стався конфлікт. У ході суперечки один із військових схопив "Калашнікова" і здійснив прицільні постріли у трьох своїх побратимів.

Повідомляється, що конфлікт між військовослужбовцями виник під час вживання алкогольних напоїв.

Згодом стрілець усвідомив тяжкість скоєного ним злочину, пішов до приміщення літньої кухні та вчинив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.

У поліція повідомили, що розслідування ще триває. Наразі проводять низку експертиз і допитують свідків.

У Києві розслідують звіряче вбивство військового

Столичним правоохоронцям надійшло повідомлення про зникнення військовослужбовця. Їм розповіли, що чоловік прямував до госпіталю на власному авто, але по дорозі зник. Поліція взялася за розшуки зниклого. Незабаром його знайшли мертвим на околицях міста в одній із місцевих водойм. Автівку військового виявили в одному зі спальних районів Києва.

За даними слідства, військовослужбовець дорогою заскочив до свого товариша. Між чоловіками спалахнув конфлікт. У ході сварки нападник завдав "другові" 15 ножевих поранень. Намагаючись приховати сліди злочину, він поклав тіло загиблого у спальний мішок, відвіз за місто і вкинув до водойми.

Зловмисникком виявився 31-річний житель Вінниччини. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відомо, що чоловіка звинувачують також у нападі на двох жінок.