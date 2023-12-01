Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про зникнення військового. Він їхав в госпіталь на власному автомобілі, водночас дорогою зник.

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Поліцейські негайно почали пошуки. Тіло зниклого знайшли на околицях міста – в одній з місцевих водойм. Тим часом його автомобіль перебував в одному зі спальних районів української столиці.

Згодом вдалося встановити деталі трагедії.

Що сталося з воїном

Правоохоронці встановили, що дорогою чоловік заїхав до свого товариша. Він мав забрати певні документи. У момент зустрічі спалахнула сварка. Причиною стали боргові зобов'язані.

Нападник дістав ніж та завдав удар потерпілому в шию, груди та голову. Коли він переконався, що військовий помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Тож надалі він поклав тіло загиблого у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на його ж автомобілі відвіз за місто та кинув у водойму,

– мовиться у повідомленні.

На тілі військового виявили приблизно 15 ножових поранень.

Нападника – 31-річного жителя Вінниччини – вже затримали. Окрім цього, цього чоловіка звинувачують у вчиненні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області. Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

В укритті Дніпра знайшли тіло жінки

У Дніпрі виявили тіло жінки. Його виявили в мобільному укритті на площі Вокзальній. Експерти встановили, що на її тілі немає слідів насильницької смерті. Померла була 1990 року народження.