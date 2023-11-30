На Харківщині обрали запобіжний захід підозрюваному. Нагадаємо, що чоловік підпалив дітей у магазині в селі Станичне.

До теми На Харківщині п'яний чоловік намагався спалити дітей у магазині: як його можуть покарати

Що каже поліція

Чоловіку, який підпалив дітей, повідомили про підозру у скоєнні злочину. В останній день осені, 30 листопада, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Правоохоронці кваліфікують цю справу як замах на умисне вбивство. За спробу позбавити життя дітей цьому чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Що цьому передувало

Моторошний інцидент стався 28 листопада. У Станичному Красноградського району чоловік почав чіплятися до дітей, що сиділи за столиком у магазині. При собі у нього була пластикова пляшка з бензином.

Він облив підлітків цією рідиною та підпалив її. На щастя, діти змогли втекти від нападника. Ним виявився місцевий безробітний житель, що зловживає алкоголем.

У якому стані перебувають діти

Компанія складалася з одного 13-річного хлопця та 4 дівчат. Їм 11, 12, 13 та 17 років.

На щастя, фізично вони не постраждали, бо бензин, який потрапив на їхні куртки, не встиг спалахнути. Правоохоронці відвезли потерпілих до лікарні, щоб переконатися у відсутності тілесних ушкоджень. Після цього їх відпустили додому.

Дівчинка з цієї компанії заявила, що в неї після нападу було вже 3 панічні атаки. Як розповіла 13-річна Маргарита, спочатку п'яний чоловік хвилин 15 – 20 стояв біля каси та щось розповідав. Після цього він підійшов до підлітків. Спочатку чоловік чіплявся до подруги Маргарити, а потім – до її друга Максима.

За її словами, нападник погрожував їх спалити. Одна з дівчат намагалася встати, але той сильно схопив її за руку наказав сісти. Після цього чоловік з цигаркою у роті почав розливати бензин на підлогу, штори та підлітків.

Що ще відомо про нападника

Бабуся Маргарити заявила, що Максим є племінником цього нападника. За її словами, чоловік підійшов до цієї компанії, бо там був його родич. Також вона сказала, що підозрюваний намагався прогнати дітей та наказав їм йти до іншого магазину. Крім цього, з її слів, цей чоловік хизувався перед дітьми тим, що він нібито продає наркотики.