Моторошними подробицями нападу неповнолітня поділилася у коментарі "Ми – Україна". Вона розповіла, як чоловік їм погрожував та почав чіплятися до інших дівчат.
Важливо На Харківщині чоловік облив бензином дітей та підпалив їх разом з магазином: моторошні кадри 18+
Чоловік розливав бензин на все
Дівчинка Маргарита розповіла, що п'яний чоловік мав власну пляшку з бензином, коли прийшов до магазину. Спочатку він стояв біля каси й розмовляв. Приблизно через 15 – 20 хвилин чоловік підійшов до дітей та почав їм щось розповідати. Зі слів постраждалої, нападник спочатку почав говорити щось її подрузі, а потім – другу Максиму.
"Максиму говорив: "Я вас всіх спалю, я тебе спалю"", – пригадує дівчинка.
Постраждала розповіла, що потім одна дівчинка з компанії хотіла встати, але чоловік сильно схопив її за руку й наказав сісти на місце. За словами Маргарити, їй пощастило, що її не чіпав нападник.
Неповнолітня поділилася, що неабияк злякалася у той вечір.
Коли його цигарка вже була у роті, то він почав розливати бензин. Найбільше він вилив на Максима, потім – на газові балони, магазин, штори й на нас. У мене було 3 панічних атаки у той день,
– зізналася дівчинка.
Дівчинка розповіла подробиці про напад: дивіться відео
Бабуся Маргарити також розповіла, що чоловік підійшов до неповнолітніх, бо у компанії був його племінник – Максим. Нападник почав наказувати, щоб діти йшли до іншого магазину гуляти. Ба більше, він також вихвалявся, що "крутий", бо нібито торгує наркотиками.
Бабуся та продавчиня розповіли деталі про нападника: дивіться відео
На Харківщині чоловік намагався підпалити компанію дітей: головне
- У селі Станичне, що у Харківській області, п'яний чоловік намагався підпалити компанію підлітків. Про моторошний інцидент повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
- Болвінов також опублікував кадри нападу на дітей. На них видно, як чоловік почав обливати неповнолітніх біля магазину, а згодом – спробував підпалити. Що стало причиною такого нападу – невідомо.
- Компанія, яка постраждала під час нападу, складалася з одного 13-річного хлопця та 4 дівчат (11, 12, 13 і 17 років). На щастя, жодна дитина не постраждала під час нападу.
- Правоохоронці вже затримали нападника, повідомили йому про підозру та почали кримінальне провадження. Зараз цей чоловік перебуває під вартою. Через замах на умисне вбивство підозрюваному загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.