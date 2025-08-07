Возглавлять переговоры с Украиной Владимир Путин отправил в Стамбул своего представителя – Владимира Мединского. Сначала к его фигуре относились критически и считали, что он не имеет реального влияния, но это может быть не так.

Как рассказал 24 Каналу основатель проекта "Проверено. Медиа" Илья Бер, для главы Кремля Мединский является серьезным идеологическим кандидатом. В основном из-за того, что он последователен в своей риторике.

К теме Идеолог режима Путина родом из Украины: кто такой Мединский и почему участвует в переговорах

Один из немногих, кто имеет доступ к Путину

Мединский называет себя историком, любит повторять мифы о России, когда-то даже вел исторические программы. У них страна-агрессорка всегда была идеальным государством, которому все мешали. Украину он показывал в образе "младшего брата".

Раньше над Мединским все смеялись, воспринимали его как какого-то клоуна. Но коммерчески его проекты были успешными. В обществе был запрос на такое видение России и ее истории,

– подчеркнул Илья Бер.

Через 20 лет такое маргинальное видение стало центральной идеологией в политике. Неизвестно, действительно ли Путин поверил в то, что говорил Мединский, или просто решил воспользоваться красивой картинкой, но перенял эту идеологию. Последние годы российский диктатор повторяет вещи, которые когда-то пропагандировал его представитель.

Говорят, что программная статья в 2021 году и приказ о традиционных ценностях во многих моментах писал сам Мединский. Также он может быть одним из немногих людей, которые имеют доступ к Путину, ему без каких-либо вопросов устраивают с ним аудиенции.

В диктаторских режимах это очень серьезный показатель. Параллельно с этим Мединский имеет хорошие отношения с главой Службы внешней разведки. Их ведомства не конкурируют, а имеют очень доверительное сотрудничество.

С точки зрения науки, работы Мединского мало чего стоят. В автореферате и других его работах находили плагиат, а историческая диссертация вообще является антинаучной, это уровень среднего студента, а не доктора наук,

– отметил Илья Бер.

Также источники указывают, что Мединский имеет очень хорошие отношения с дочерью Путина – Екатериной Тихоновой. Для ее проектов выделяют очень большие средства. Поэтому со всех сторон Мединский окружил себя людьми, которые имеют влияние и сам его имеет.

Скорее всего, он подотчетен только Владимиру Путину, который считает его серьезной и компетентной фигурой. Именно ему доверили представлять интересы России на переговорах.

Напомним, после очередной встречи в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что позиции сторон "очень далеки друг от друга". Он добавил, что нужно проработать условия для встречи двух лидеров. Россия якобы готова передать Украине тела погибших и сформировать 3 рабочие группы по другим вопросам.