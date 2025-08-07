Очолювати переговори з Україною Володимир Путін відправив до Стамбула свого представника – Володимира Мединського. Спершу до його постаті ставились критично й вважали, що він не має реального впливу, але це може бути не так.

Як розповів 24 Каналу засновник проєкту "Перевірено. Медіа" Ілля Бер, для очільника Кремля Мединський є серйозним ідеологічним кандидатом. Здебільшого через те, що він послідовний у своїй риториці.

До теми Ідеолог режиму Путіна родом з України: хто такий Мединський і чому бере участь у переговорах

Один з небагатьох, хто має доступ до Путіна

Мединський називає себе істориком, любить повторювати міфи про Росію, колись навіть вів історичні програми. У них країна-агресорка завжди була ідеальною державою, якій всі чомусь заважали. Україну він показував в образі "молодшого брата".

Раніше над Мединським всі сміялися, сприймали його як якогось клоуна. Але комерційно його проєкти були успішними. У суспільстві був запит на таке бачення Росії та її історії,

– підкреслив Ілля Бер.

Через 20 років таке маргінальне бачення стало центральною ідеологією у політиці. Невідомо, чи Путін справді повірив у те, що говорив Мединський, чи просто вирішив скористатися красивою картинкою, але перейняв цю ідеологію. Останні роки російський диктатор повторює речі, які колись пропагував його представник.

Подейкують, що програмна стаття у 2021 році та наказ про традиційні цінності у багатьох моментах писав сам Мединський. Також він може бути одним із небагатьох людей, які мають доступ до Путіна, йому без будь-яких питань влаштовують з ним аудієнції.

У диктаторських режимах це дуже серйозний показник. Паралельно з цим Мединський має гарні стосунки з очільником Служби зовнішньої розвідки. Їхні відомства не конкурують, а мають дуже довірливу співпрацю.

З погляду науки, праці Мединського мало чого вартують. В авторефераті та інших його роботах знаходили плагіат, а історична дисертація взагалі є антинауковою, це рівень середнього студента, а не доктора наук,

– наголосив Ілля Бер.

Також джерела вказують, що Мединський має дуже хороші стосунки з донькою Путіна – Катериною Тихоновою. Для її проєктів виділяють дуже великі кошти. Тому з усіх боків Мединський оточив себе людьми, які мають вплив і сам його має.

Скоріш за все, він підзвітний тільки Володимиру Путіну, який вважає його серйозною та компетентною фігурою. Саме йому довірили представляти інтереси Росії на переговорах.

Нагадаємо, після чергової зустрічі у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що позиції сторін "дуже далекі одна від одної". Він додав, що потрібно опрацювати умови для зустрічі двох лідерів. Росія нібито готова передати Україні тіла загиблих і сформувати 3 робочі групи щодо інших питань.