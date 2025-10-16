Последний гвоздь в "гроб" Путина: как диктатор упустил шанс дружбы с Трампом
- Трамп пытался наладить отношения с Путиным, но российский лидер отказался от мирных предложений, что изменило позицию США на проукраинскую.
- Путину предложили остановить войну или столкнуться с последствиями предоставления Украине ракет Tomahawk, что может привести к серьезным экономическим и политическим потрясениям в России.
Дональд Трамп очень хотел найти общий язык с Владимиром Путиным. Он провел с ним телефонный разговор, не раз напоминал о дружеских отношениях и даже пригласил на встречу, впрочем российский диктатор такие попытки не оценил.
Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала заметил, что все это повлияло на изменение риторики американского президента. Он увидел, что никто не идет ему навстречу.
Что окончательно убедило Трампа?
Путин продемонстрировал свою неспособность договариваться, жажду войны, неготовность остановиться. Безусловно, это заставило президента США занять проукраинскую позицию.
Стоит вспомнить, что в начале своей каденции Трамп предлагал Путину признание Крыма российским, отрицал вступление Украины в НАТО, де-факто поддерживал оккупацию четырех украинских областей
Более того, Трамп пригласил Путина к себе и был уверен, что встреча на Аляске убедит главу Кремля остановить войну. Зато Путин лишь в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность и не согласился на мирный план.
"Тогда Трамп заявил, что никакого совместного обеда не будет, дальнейшие переговоры отменили. Это стало последним гвоздем в крышку "гроба" Путина. Трамп понял, что с ним не о чем говорить", – отметил Юрий Романюк.
Как предоставление Tomahawk повлияет на переговоры?
Лидер США еще имеет возможность встретиться с Путиным на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 31 октября в Южной Корее. Трамп хочет окончательно услышать, соглашается ли Путин останавливать войну, или он все-таки предоставляет Украине Tomahawk.
Ракеты – это предмет торга, давления, шантажа, запугивания России. Путину говорят, или ты прекращаешь войну, или мы дадим Украине новейшее, дальнобойное оружие, которое позволит сделать Кремлю очень больно,
– подчеркнул Юрий Романюк.
В России должны понимать, что удары этими ракетами приведут к развалу российской экономики, уничтожению нефтеперерабатывающей отрасли, стратегических объектов, портов. В конце концов начнутся внутренние беспорядки и мир все-таки придется заключить. Но уже на совсем других условиях.
Тогда никто не спросит, готова ли Россия отказаться от Крыма, от других украинских областей. Вопрос вступления Украины в НАТО также будет решен. Все это на фоне подготовки украинского контрнаступления. Безусловно, все эти факторы будут иметь влияние на ситуацию и решение Трампа.
Последние заявления Трампа о России
- Американский президент заявил, что после окончания войны в Секторе Газа полностью сосредоточится на прекращении российской агрессии. Он добавил, что это будет более сложной задачей, чем конфликт на Ближнем Востоке.
- Трамп обратился к Путину и призвал "остановить убийства русских и украинцев". По его словам, это единственное, чего хотят от России. Также он напомнил, что страна-агрессор уже потеряла более миллиона своих солдат.
- Лидер США отметил, что Путин хотел победить за неделю, вместо этого "застрял в войне на 4 года". Он назвал ее "страшной" и в очередной раз выразил разочарование действиями главы Кремля.