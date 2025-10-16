Дональд Трамп очень хотел найти общий язык с Владимиром Путиным. Он провел с ним телефонный разговор, не раз напоминал о дружеских отношениях и даже пригласил на встречу, впрочем российский диктатор такие попытки не оценил.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала заметил, что все это повлияло на изменение риторики американского президента. Он увидел, что никто не идет ему навстречу.

Смотрите также США уже могут разрабатывать план завершения войны в Украине, но есть нюанс, – политолог

Что окончательно убедило Трампа?

Путин продемонстрировал свою неспособность договариваться, жажду войны, неготовность остановиться. Безусловно, это заставило президента США занять проукраинскую позицию.

Стоит вспомнить, что в начале своей каденции Трамп предлагал Путину признание Крыма российским, отрицал вступление Украины в НАТО, де-факто поддерживал оккупацию четырех украинских областей

Более того, Трамп пригласил Путина к себе и был уверен, что встреча на Аляске убедит главу Кремля остановить войну. Зато Путин лишь в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность и не согласился на мирный план.

"Тогда Трамп заявил, что никакого совместного обеда не будет, дальнейшие переговоры отменили. Это стало последним гвоздем в крышку "гроба" Путина. Трамп понял, что с ним не о чем говорить", – отметил Юрий Романюк.

Как предоставление Tomahawk повлияет на переговоры?

Лидер США еще имеет возможность встретиться с Путиным на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 31 октября в Южной Корее. Трамп хочет окончательно услышать, соглашается ли Путин останавливать войну, или он все-таки предоставляет Украине Tomahawk.

Ракеты – это предмет торга, давления, шантажа, запугивания России. Путину говорят, или ты прекращаешь войну, или мы дадим Украине новейшее, дальнобойное оружие, которое позволит сделать Кремлю очень больно,

– подчеркнул Юрий Романюк.

В России должны понимать, что удары этими ракетами приведут к развалу российской экономики, уничтожению нефтеперерабатывающей отрасли, стратегических объектов, портов. В конце концов начнутся внутренние беспорядки и мир все-таки придется заключить. Но уже на совсем других условиях.

Тогда никто не спросит, готова ли Россия отказаться от Крыма, от других украинских областей. Вопрос вступления Украины в НАТО также будет решен. Все это на фоне подготовки украинского контрнаступления. Безусловно, все эти факторы будут иметь влияние на ситуацию и решение Трампа.

Последние заявления Трампа о России