"Время требует уважения к силе": Зеленский объяснил, какова позиция Украины относительно мирных переговоров
- Президент Зеленский отметил, что Украина во время мирных переговоров говорит о силе, а не честности, и подчеркнул необходимость юридически обязывающих гарантий безопасности.
- Украина проводит консультации с США относительно гарантий, похожих на пятую статью НАТО, и подчеркивает важность поддержки Конгрессом США, а также обсуждает 20-пунктный план с европейскими странами.
Президент Владимир Зеленский высказался относительно мирных переговоров. Он отметил, что сейчас в их рамках Украина говорит не о честности, а о силе.
Об этом глава государства сказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о мирных переговорах?
По словам президента, это время требует уважения исключительно к силе.
Потому что если говорить о честности и о ценностях, об уважении к международному праву, россияне должны были быть осуждены. И с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло, это было только в словах,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина не хочет повторения войны после прекращения огня, поэтому крайне важно, чтобы гарантии безопасности для Киева были юридически обязывающие.
Сейчас Украина проводит такие консультации с Вашингтоном. Зеленский объяснил, что когда Штаты говорят, что у Украины будет что-то зеркальное к пятой статье НАТО, то Киев понимает, как они в случае повторной агрессии России должны реагировать. И это еще раз подчеркивает, что для нас важно, чтобы это было поддержано Конгрессом США.
Также президент отметил важность встреч Украины, США и европейских стран в Берлине, которая состоялась 14 декабря, ведь на ней рассматривали 20-пунктный план, в конце которого говорится о прекращении огня. По словам Зеленского, прекращение огня изменит ситуацию с безопасностью на земле.
Мирные переговоры по войне в Украине: коротко о главном
В воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча Зеленского с канцлером Германии и представителями США, в частности Джаредом Кушнером. На переговорах обсуждают мирный план из 20 пунктов, экономическое восстановление Украины и гарантии безопасности.
Перед встречей с американской стороной Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и выразил ему благодарность за поддержку.
Он заявил, что Украина уже идет на компромисс в мирных переговорах, ведь рассматривает двусторонние гарантии безопасности с США, Европой, Канадой и Японией как альтернативу вступления в НАТО.