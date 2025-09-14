Папа Римский Лев XIV прокомментировал позицию Ватикана относительно войны в Украине. Он отметил, что хотя призывы к миру остаются приоритетом, стать непосредственным посредником в этом конфликте пока маловероятно.

Во время недавнего интервью Папа Римский разделил роль Ватикана в призывах к миру и непосредственном посредничестве в конфликтах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Crux.

Что Папа Римский заявил о посредничестве Ватикана в мирных переговорах?

Я бы различал голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по моему мнению, является очень разной и не такой реалистичной, как первая,

– отметил Лев XIV.

Лев XIV заметил, что многолетние напрасные жертвы с обеих сторон конфликта в Украине и других регионах подчеркивают необходимость поиска альтернативных путей решения проблем. Он отметил, что реалии войны делают непосредственное посредничество Ватикана в украинском конфликте менее реалистичным на данный момент.

"Бесполезные убийства после этих лет людей с обеих сторон – в этом конкретном конфликте, но и в других конфликтах – я думаю, что люди должны как-то проснуться и сказать, что есть другой способ решить эту проблему", – подытожил он.

