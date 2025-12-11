Последняя миля – самая сложная, – Зеленский о том, могут ли россияне выйти из переговоров

Пока Украина пытается завершить войну, Россия такого желания не выказывает. Владимир Зеленский сказал, как сейчас идут мирные переговоры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения со СМИ.

Может ли Россия выйти из переговоров?

Зеленский заявил, что все может разрушиться в любой момент. Но Украина постоянно работает с партнерами.

Я считаю, что последняя миля самая сложная. Может быть, к сожалению, все разрушено сейчас по разным причинам. Есть много рисков в этом отношении. Мы же пробуем с нашей стороны сделать все, чтобы удалось. Я считаю, что мы конструктивны. При этом мы не сливаем наше государство, не сдаем нашу независимость, что важно. Но мы конструктивны. Мы действуем, мы каждый день работаем,

– рассказал президент о ходе мирных переговоров.

Он сказал, что, когда Украина имела вопросы к мирному плану, то доработала его, "несколько изменили формы, добавили идей", и отправили обратно.

"Мы каждый день на связи с американцами. Все эти недели, почти каждый день. И не один раз в день. Но это конструктивная беседа, и мы стараемся все делать, чтобы оставаться в конструктивных отношениях с Америкой – как в двусторонних, так и вместе с европейцами", – сказал Зеленский.

России, по его мнению, нужна пауза, и агрессор не соглашается на это, несмотря на серьезные экономические проблемы.

Я не вижу демонстрации того, что они хотят заканчивать войну. Но они не хотят, чтобы экономически им было еще сложнее, а это будет. Кроме того, что уже это происходит, а будет еще сложнее, если они скажут президенту Трампу, что они не будут заканчивать войну. Президент Трамп будет идти дальше, усиливать давление. И они не хотят этого. Помните, сколько раз они шли на разные дипломатические трюки для того, чтобы президент Трамп не вводил санкции? Сейчас тоже есть такой риск. Но все партнеры должны это видеть и осознавать,

– предупредил гарант.

