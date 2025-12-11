Остання миля – найскладніша, – Зеленський про те, чи можуть росіяни вийти з перемовин
- Зеленський заявив, що мирні переговори можуть зруйнуватися будь-якої миті, але Україна активно працює з партнерами для досягнення результату.
- Президент підкреслив, що Росія не демонструє бажання завершити війну, попри економічні труднощі.
Доки Україна намагається завершити війну, Росія такого бажання не виказує. Володимир Зеленський сказав, як зараз тривають мирні перемовини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ.
Чи може Росія вийти з переговорів?
Зеленський заявив, що все може зруйнуватися будь-якої миті. Та Україна постійно працює з партнерами.
Я вважаю, що остання миля найскладніша. Може бути, на жаль, все зруйноване зараз з різних причин. Є багато ризиків щодо цього. Ми ж пробуємо з нашого боку зробити все, щоб вдалося. Я вважаю, що ми конструктивні. При цьому ми не зливаємо нашу державу, не здаємо нашу незалежність, що важливо. Але ми конструктивні. Ми діємо, ми кожного дня працюємо,
– розповів президент про перебіг мирних перемовин.
Він сказав, що, коли Україна мала питання до мирного плану, то доопрацювала його, "дещо змінили форми, додали ідей", і відправили назад.
"Ми кожного дня на зв'язку з американцями. Всі ці тижні, майже кожного дня. І не один раз на день. Але це конструктивна бесіда, і ми намагаємось все робити, щоб залишатись у конструктивних відносинах з Америкою – як у двосторонніх, так і разом з європейцями", – сказав Зеленський.
Росії, на його думку, потрібна пауза, та агресор не погоджується на це, попри серйозні економічні проблеми.
Я не бачу демонстрації того, що вони хочуть закінчувати війну. Але вони не хочуть, щоб економічно їм було ще складніше, а це буде. Окрім того, що вже це відбувається, а буде ще складніше, якщо вони скажуть президенту Трампу, що вони не закінчувати війну. Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього. Пам'ятаєте, скільки разів вони йшли на різні дипломатичні трюки для того, щоб президент Трамп не вводив санкції? Зараз теж є такий ризик. Але всі партнери мають це бачити і усвідомлювати,
– попередив гарант.
Скандальні заяви Лаврова 11 грудня
Російський міністр звинуватив Україну в тому, що це вона затягує конфлікт. З Європою Москва нібито не збирається воювати, але готова це зробити, якщо так вирішить Брюссель. І взагалі, Росія готова підписати якийсь документ про ненапад на Європу.
Путін і Віткофф нібито прибрали всі непорозуміння на останній зустрічі, які виникли через паузу після саміту на Алясці. Трамп, на думку Лаврова, щиро прагне врегулювати конфлікт, а от Європа ні.
Якщо в Україні з'являться європейські миротворці, Росія атакує їх. І загалом Росія буде домагатися своїх цілей в Україні незалежно від прогнозів щодо закінчення війни.
Також цього дня Путін наказав продовжити бойові дії в Україні "для виконання наших цілей у суворій відповідності до планів". А Герасімов пообіцяв розширити наступ на Харківщині та Сумщині.