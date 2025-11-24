Украина получила от США текст соглашения о гарантиях безопасности: что оно предусматривает

На прошлой неделе Украина получила от США два проекта документов. Один из них предусматривал гарантии безопасности, которые может получить Киев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Какие гарантии безопасности могут предоставить Украине?

19 ноября в Киев прибыла американская делегация во главе с министром сухопутных войск Дэниелем Дрисколлом. Целью визита было обсуждение нового мирного плана.

По данным издания, американский чиновник привез в Киев два проекта документов. Первый – большой 28-пунктный план, который уже ранее публиковали СМИ. В нем очерчиваются различные аспекты потенциального урегулирования между Украиной и Россией: от территориальных вопросов и до условий возвращения России в глобальную экономику.

Второй документ называется "Рамочное соглашение по гарантиям безопасности для Украины". По данным "РБК-Украина", он был создан по аналогии с принципами статьи 5 устава НАТО и содержит три ключевых положения.

Первое предусматривает, что в случае нового вооруженного нападения России на Украину президент США может применить военные средства, разведку, логистическую поддержку, экономические и дипломатические инструменты.

Согласно второму пункту, страны НАТО вместе с Францией, Великобританией, Германией, Польшей и Финляндией обязуются действовать согласованно с Соединенными Штатами.

Третий пункт определяет, что действие рамочного соглашения рассчитано на 10 лет с возможностью продления.

Что предусматривает мирный план США?