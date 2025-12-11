Это не окончательный план, это реакция, – Зеленский о документе, который передали американцам

На днях Украина передала США свой ответ на их мирный план. Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что было в документе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что было в документе, который Украина передала США 10 декабря?

Как сообщил президент, Украина отреагировала на версию плана, который США редактировали и обсуждали в России.

К работе над этой версией мы привлекли европейцев. То есть эта редакция, которую мы передали вчера американской команде, – это наше видение, но там есть также европейские вопросы в плане и поэтому также есть европейское видение. Это не окончательный план. Это реакция на то, что мы получили, в условиях, которые уже были до этого,

– рассказал Зеленский.

Он напомнил, что первый план редактировали, уменьшив его с 28 пунктов до 20. Таким образом, план постоянно прорабатывают и редактируют, это постоянный процесс, что продолжается и сейчас.

По словам Зеленского, мирный план является не одним документом – это комплекс документов.

"И многих документов еще финализированных нет, потому что они зависят от того, в каком виде будет принят базовый 20-пунктный план. В нем есть несколько вещей, например: послевоенная экономика и восстановление, гарантии безопасности и другие вещи, которые задаются рамкой в базовом документе, и потом на основе того или иного пункта, который требует детализации, будет еще отдельный документ. То есть 20 пунктов – это фундамент, условная рамка, на основе которой будет соответствующее количество документов", – уточнил гарант.

10 декабря обсуждали экономическое направление и восстановление. Там тоже могут быть несколько документов, над которыми будут работать премьер-министр Свириденко, министр экономики Соболев, вице-премьер-министр Качка, а также еще несколько человек, которые работали над минеральным соглашением.

Какие вопросы мирного плана еще не решены?

Есть определенные позиции, по которым остаются вопросы. Чувствительным является вопрос территорий.

Мы благодарны, что Америка работает с нами и пытается быть посередине. Мы постоянно в контакте с ними. Но на сегодня еще сложно сказать, как будет в конце в документах. Россияне хотят весь Донбасс, но мы, понятно, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а россияне – "демилитаризованной зоной",

– сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: дискуссия еще продолжается.

"Наша позиция в плане: справедливо – когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии", – сказал он.

Относительно гарантий безопасности представители Украины и США общались по видеосвязи. В дальнейшем группы по безопасности будут работать друг с другом.