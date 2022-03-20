На митинге в оккупированном Бердянске оккупанты начали беспощадно избивать людей: жестокое видео

Во временно захваченном Бердянске оккупанты начали неистово избивать людей. Причиной стало то, что они вышли на проукраинский митинг.

Впоследствии местные передали журналистам видео этого события. Там заметно, как одного мужчину уже положили на землю, а еще слышны крики людей на фоне.

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Начали окружать участников акции

Начало митинга было на набережной города. Люди держали флаги Украины, пели песни. Потом все отправились в исполком, где сейчас базируются захватчики.

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Жительница города рассказала, что сначала возле митинга стало становиться все больше оккупантов. Они оцепили участников акции, часть из которых начала возвращаться на набережную.

Впоследствии некоторых людей повалили на землю и начали обыскивать. На записи заметно, что при этом одного из мужчин избивали ногами. Однако, вероятно, орки считали, что только вынуждают его расставить ноги.

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Также очевидцы рассказали, что россияне стали стрелять в воздух. Когда кто-то не соглашался отойти, то угрожали выстрелить в ноги.

Пока неизвестно, что произошло с теми, кого обыскивали. Однако, скорее всего, их задержали, поскольку рядом были 2 автозака.

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