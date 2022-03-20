Окупанти почали нещадно бити людей на мітингу в окупованому Бердянську: жорстке відео

У тимчасово захопленому Бердянську 20 березня окупанти почали несамовито бити людей. Причиною було те, що вони вийшли на проукраїнський мітинг.

Згодом місцеві передали журналістам відео цієї події. Там помітно, як одного чоловіка вже поклали на землю, а ще чути крики людей на фоні.

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Почали оточувати учасників акції

Початок мітингу був на набережній міста. Люди тримали прапори України та співали пісні. Потім усі вирушили до виконкому, де зараз базуються загарбники.

Жителька міста розповіла, що спершу біля мітингу почало ставати дедалі більше окупантів. Вони оточили учасників акції, частина з яких почала повертатись на набережну.

Згодом деяких людей повалили на землю та почалися обшуки. На записі помітно, що при цьому одного з чоловіків били ногами. Проте, ймовірно, орки вважали, що тільки змушують його розставити ноги.

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Також очевидці розповіли, що росіяни почали стріляти в повітря. Коли хтось не погоджувався відійти, то одразу погрожували вистрілити в ноги.

Наразі невідомо, що сталося з тими, кого обшукували. Проте, найімовірніше, їх затримали, оскільки поряд були 2 автозаки.

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