Згодом місцеві передали журналістам відео цієї події. Там помітно, як одного чоловіка вже поклали на землю, а ще чути крики людей на фоні.

До теми На Херсонщині люди продовжують виходити на мітинги проти окупантів

Початок мітингу був на набережній міста. Люди тримали прапори України, співали пісні. Потім усі вирушили до виконкому, де зараз базуються загарбники.

Жителька міста розповіла, що спершу біля мітингу почало ставати дедалі більше окупантів. Вони оточили учасників акції, частина з яких почала повертатись на набережну.

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