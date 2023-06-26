После путча "Вагнера" на самом деле все самое важное только начинается

Наиболее важный на перспективу вывод – даже гипотетический развал России по административно-географическому признаку не снимает военную угрозу для Украины.

Как оказалось, все имеющиеся в публичном пространстве "фракции" россиян – что лояльные режиму Путина, что "сердитые патриоты", что условные "хорошие россияне" – их действительно устраивает нынешняя Россия как государственное образование, как политический и символический порядок. И никто из этих фракций в реальности не смог отказаться от идеи ведения войны против Украины.

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Во время мятежа оккупанты не прекращали штурм на Востоке

Заметим – хотя у россиян вчера не нашлось "свободных" войск для защиты Москвы, но они при этом не перестали штурмовать позиции ВСУ на Востоке.

Российская авиация явно с большим рвением бомбила наши прифронтовые и пограничные пункты, чем работала чугунием по "вагнеровским" колоннам у Ростова и Москвы.

Даже официально подтвердилось, что для марша на Ростов кадыровцы действительно снялись с позиций возле Марьинки, но при этом оккупанты не прекратили свои атаки на ВСУ в этом районе.

Развитие военной машины России не выйдет на новый уровень

Но при этом всем есть и хорошая новость – если россияне не способны на большие потрясения, которых хотят и боятся одновременно, значит, они не способны и на большие трансформации.

Соответственно, они не смогут выйти и на новый уровень "закручивания гаек" в плане милитаризации, поэтому развитие военной машины России будет продолжать "плюс-минус" в том же формате, что и сейчас.

Конечно, всегда есть соблазн подать военную угрозу от России как перешедшую на новый уровень опасности. Но здесь это все зависит от того, кто какую оптику выбирает.

Для иллюстрации: еще в 1999 году современная Россия во время учений "Запад-99" отрабатывала сценарий полномасштабного конфликта с НАТО, который должен завершиться применением сотен зарядов тактического ядерного оружия, и это были времена лишь первых шагов Путина к вершине власти.

А идейное наследие и практика Герасимова из Шойгу уж очень напоминает "багаж" маршала Тухачевского образца 1930-х годов, который планировал "освободительную войну" против "загнивающего Запада", грезил широким применением десантных войск, был очень благосклонен к "аналоговнету", и не имел тормозов по применению химического оружия.

Что касается "драматургии" вчерашних событий, то здесь действительно тоже все зависит от выбранной оптики.

Например, у нас всех вчера была хорошая возможность эмпирически вспомнить один из уроков истории, что россияне свою "Гражданскую войну" 1918 – 1922 годов смогли начать, в частности, благодаря "внешней" ресурсной, военно-технической и организационной поддержке.

Если в принципе вспоминать историческую практику – все перевороты начинались в наиболее нелогичный момент, всегда выглядели "театральными", потому что все стороны конфликта не имели четкого плана действий, а инициаторы переворотов почти всегда умудрялись упустить шансы на успех, поэтому уходили в историческое небытие.

Исключение – Гитлер после "пивного путча", вдруг получивший безумное внимание от медиа, которое затем превратилась в соответствующий политический капитал. Как дальше себя поведет тот же Пригожин после ссылки на белорусскую территорию, этот вопрос, конечно, хороший.

Но здесь интереснее другой вопрос – а в каком статусе Лукашенко был посредником во внутреннем российском конфликте между Путиным и Пригожиным? Неужели белорусский диктатор получил статус российского сюзерена, очевидно выше положения чем у Кадырова, который в решающий момент так и остался "верным пехотинцем Путина"?

Показателен был ответ Ирану, что мятеж в России – это внутреннее дело самой России. Что заодно подчеркивает диалектический характер отношений между империалистическими и террористическими режимами в Москве и Тегеране, в частности, в плане поставок оружия для войны против Украины.

Возможно, клиническую смерть "ОДКБ" можно констатировать

Момент об обращении Путина к Казахстану о помощи возник не просто так. Потому что Казахстан имеет вторую по численности и оснащенности армию среди стран "ОДКБ" после армии России, с общей численностью в 20 тысяч "штыков" в сухопутных войсках, 350 танков и 720 ББМ, почти 500 артсистем разных типов и 12 ОТРК "Точка-У", 120 вертолетов и около 60 вертолетов разных типов.

Но тут Токаев последовал принципу "все, кому чего должен – прощаю".

И возможно, это заодно повод констатировать "клиническую смерть" самого ОДКБ как одного из векторов влияния России на постсоветском пространстве.

Не менее интересно, какие процессы после этого пойдут внутри самой военной машины России.

Все только начинается

Вряд ли штабные офицеры армии России "забудут" историю с блокировкой штаба Южного ВО и сбитием "воздушного командного пункта" Ил-22.

Сбивание сразу 5 дефицитных вертолетов – вообще из разряда "Квинтилий Вар, верни мне мои легионы", потому что за полтора года полномасштабной войны российский ВПК не поставил оккупантам ни одного нового вертолета.

Военные, которые брались давить путч "вагнеровцев" и те, что, по меньшей мере благосклонны Пригожину, точно будут конфликтовать между собой. И точно постараются прессовать "вагнеров", которых теперь поставят под "крышу" минобороны России.

Оно действительно никогда не бывает так, что сразу "из искры возгорится пламя", реально важные процессы после ярких событий тлеют долго. Что при этом задает и соответствующую дистанцию нашим усилиям для победы над врагом.