Вернет ли Пригожин свой политический авторитет: политолог оценил перспективы руководителя "Вагнера"

Будущее владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина зависит от того, кто стоял за попыткой "мятежа". Если у него нет влиятельных друзей в Кремле, то его финал уже понятен.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, неудачный "мятеж" Пригожина может значительно ухудшить его позиции. Но все зависит от того, какие влиятельные люди стоят за владельцем ЧВК "Вагнера".

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Какое будущее ждет Пригожина

Как отметил Сазонов, тут есть ряд разных вариантов. Если Пригожин действительно остался без поддержки и убежал в Беларусь, то у него практически нет шансов выжить. Российский диктатор никогда не простит, что Пригожин выставил его посмешищем.

Однако если за Пригожиным стоят влиятельные российские олигархи или другие приближенные к Кремлю люди, то ситуация сильно меняется. Тогда Пригожин находится в безопасности.

Если это игра кремлевских ребят типа братьев Ковальчуков... Они могли спрятать Пригожина в Беларусь под прикрытием Китая, чтобы Путин всегда знал, что все может повториться. Если такая роль, то Пригожин может чувствовать себя спокойным,

– считает Сазонов.

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Определенную выгоду от появления Пригожина в Беларуси может извлечь и местный диктатор Александр Лукашенко. Он может "дисциплинировать" свои вооруженные силы, которые не очень его уважают, с помощью вагнеровцев.

"Мятеж" от Пригожина: коротко