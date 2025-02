Мюнхен 2025․ Какой мирный план везет Келлог, будут ли переговоры и чего ждать Украине

С 14 по 16 февраля 2025 года в Мюнхене в местном отеле Bayerischer Hof состоится уже традиционное и очень важное мероприятие – 61-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC 2025), на которую соберутся представители политических элит мира.

24 Канал рассказывает, что это за формат, кто будет присутствовать, а также ждать ли от Мюнхена 2025 прорыва в вопросе мирных переговоров и завершения войны в Украине.

Мюнхен 2025 – почему "Давос по безопасности" так важен

Что главное нужно понимать об этом мероприятии? Здесь не принимают официальных решений и не заключают международные соглашения. Мюнхен – это о дискуссии, неформальных встречах важных людей и переговорах, как говорится на полях. Фактически это некий "Давос по безопасности".

Участниками MSC 2025 станут более 60 лидеров государств и правительств, а также около 150 министров и руководителей международных организаций. Среди них генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Мецола, президент Евросовета Антониу Кошта, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Кого еще ждать на MSC 2025

Поскольку MSC 2025 состоится за неделю до выборов в Бундестаг, стоит ожидать в Мюнхене большой десант немецких политиков.

Кроме все еще канцлера Шольца, в фактически родную для себя Баварию прибудет его почти преемник Фридрих Мерц (ХДС), а также участники потенциальной коалиции Роберт Габек ("Зеленые") и Кристиан Линднер ("Свободные демократы").

В то же время других фаворитов гонки – лидеров ультраправых и ультралевых фанатов Путина из "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт" – директор конференции Кристоф Хойсген мудро решил не приглашать.

И хотя это решение имеет внутригерманский контекст (да еще и какой, потому что сейчас в Германии только и разговоров что о совместном голосовании ХДС и АдГ по усилению антимиграционных мер), но для Украины это большой позитив, ведь "на полях" будет меньше "путинферштеерства" и больше конструктива.

США в последние годы на Конференции традиционно представляет вице-президент. Так, прошлом году это была Камала Харрис, а сейчас ожидается прибытие Джей Ди Вэнса, известного скептика по вопросу помощи Украине. Впрочем, наибольшее внимание, видимо, будет приковано к другому американцу (о нем далее). В то же время по информации CBS, Джей Ди Вэнс встретится с Владимиром Зеленским.

Чего ждать от Мюнхенской конференции по безопасности? Ответ простой, но честный – мы не знаем. Однако концентрация важных людей намекает, что здесь состоятся важные, но кулуарные переговоры.

Конечно, бывают и исключения: к примеру, мюнхенская речь Путина 2007 года, которую тогда никто не воспринял серьезно, потому что как можно было воспринимать в прогрессивном 21 веке бред величия родом из 19-го.



Впрочем, как оказалось потом, эти слова стали прологом для нового противостояния России с Западом и привели к вторжению в Грузию, Украины и гибридной войны против Европы.

Была речь президента Зеленского 2022 года. Ее тогда также большинство политиков трактовала как красивые слова без содержания, но они стали предупреждением о большой войне, а главное – о готовности Украины сражаться за собственную свободу. В итоге Владимира Зеленского не услышали ни на Западе, ни в России. Последствия этих проблем со слухом мы видим прямо сейчас.

Именно из-за таких эпизодов от предстоящего мероприятия в Мюнхене такие большие ожидания. Впрочем, давайте не будем прогнозировать, а просто подождем. Но если вам нужны прогнозы – это точно не будет воспетый гадалками и блогерами "договорняк".

Также точно не надо говорить о символизме места, потому что оно не меняется с 1963 года. Однако, абсолютно точно, важные сигналы мы получим, как и будем иметь поводы для новых размышлений и статей.

Украинский вопрос на Мюнхенской конференции 2025

В этом году уровень представительства будет очень высоким. В мероприятии примет участие Президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что он представит союзникам и даже, возможно, эмиссарам врага свой мирный план.

Одним из главных его слушателей станет недавно утвержденный в своих полномочиях спецпредставителя президента США по урегулированию украинско-российского конфликта Кит Келлог.

СМИ писали, что и он в Мюнхене частично раскроет карты и произнесет "Мирный план Трампа", однако сам генерал поспешил это опровергнуть и заявил, что "мирный план Трампа" может произнести только сам Трамп.

Человек, который представит "мирный план" – это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейцами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше,

– Кит Келлог о своем участии на MSC 2025.

Но это никоим образом не мешает представителю президента США встретиться с украинским лидером и согласовать позиции. Собственно, об этом написал сам Келлог в Х, так же писали и ведущие СМИ уже несколько недель, намекая, что эти консультации станут прологом для дальнейшей встречи Келлога с Путиным в Москве.

Кроме того, 7 февраля глава Офиса Президента Андрей Ермак после разговора с эмиссаром Трампа подтвердил дату визита Келлога в Киев. Он должен состояться в конце месяца. То есть видим, что опасения о риске обсуждения США и Россией Украины без учета позиции Украины, не оправдываются. Впрочем, остаются.

Стоит ли украинцам бояться "призраков Мюнхена"

Некоторые украинские комментаторы на фоне новостей о якобы решающей роли Мюнхенской конференции по безопасности относительно провозглашения мирного плана США начали сетовать на неуместный символизм и вспоминать 1938 год. А также Чемберлена, Даладье, Муссолини, Гитлера и их совместное детище, вошедшее в историю как "Мюнхенский сговор", который уничтожил независимую Чехословакию и стал прологом ко Второй мировой войне.



Невилл Чемберлен и Адольф Гитлер в Мюнхене / wikimedia

Их вера в такие предположения усилилась после публикации британским изданием Daily Mail якобы "мирного плана Трампа", который якобы предусматривает значительные уступки для России и не дает реальных гарантий безопасности Украине. Впрочем, надо заметить, что эта публикация – обычный вброс, более того, вброс безнадежный, ведь Daily Mail – откровенный таблоид, который даже не пытается изображать из себя какое-то приличие.

Поэтому апеллировать к публикациям такого издания, все равно, что искать правду в телешоу об экстрасенсах или мощных тарологах. Конечно, немало украинцев так и делают, но это их проблема и проблема их семейных бюджетов, потому что к реальности ответы гадалок отношения не имеют.

В реальности же видим, что ведется серьезная подготовительная работа и мирные переговоры вскоре станут реальностью. Об этом пишут более надежные СМИ, в частности Bloomberg, об этом прямо говорят президент Украины и его коллеги из-за океана.

При этом заявления американских политиков указывают, что сейчас они начали фактически с нуля. То есть никакого реального плана "мир за 24 часа" не было в природе, а тот самый "мирный план Келлога" был лишь аналитической справкой, которая была исключительно видением самого эксперта, а не его нынешнего шефа и его команды.

На то, что сейчас американцы начинают сталкиваться с реальностью и понимать суть дела, свидетельствует и изменение риторики Трампа – он стал угрожать уже России и даже замахнулся на сакральный для Путина миф о победе во Второй мировой войне.

При этом инсайдеры из Белого дома и бывший посол США в России и сопредседатель санкционной группы по наказанию агрессора Майкл Макфол говорят, что изменилось и отношение президента США к Путину. На смену восхищения российским автократом пришла жесткая критика Путина.

Об этих мировоззренческих изменениях написало издание NBC, жемчужиной статьи стал анонимный комментарий американского чиновника, который занимается политикой в отношении Украины и России:

Я думаю, что Трамп начал осознавать, насколько трудно решить этот вопрос, и что Россия не будет конструктивной, если мы не будем оказывать большее давление... Одной из причин изменения риторики Трампа является переход от предвыборной кампании к режиму управления. Препятствием на пути к миру является не Украина. Я думаю, что он начинает это понимать, а также осознает, насколько плохо это будет политически, если ничего не получится, и стратегически, if this fu**** up (если это не удастся – 24 Канал).

За Трампом изменился и сам Келлог. Причем кардинально и за очень короткое время.

Еще несколько дней назад он респектабельным и поучительным тоном рассказывал, что Украине нужно чуть ли не немедленно провести выборы, потому что все так делают во время войны (на самом деле нет), а уже 6 февраля 2025 года отрицал самого себя и сказал, что выборы во время военного положения невозможны и запрещены Конституцией Украины.

Заявления Кита Келлога о выборах, разница между ними в несколько дней:

Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться,

– 1 февраля 2025 года.

Украинцы не могут прямо сейчас провести выборы, потому что это противоречит их Конституции. Украинцы не должны их проводить до прекращения боевых действий, но мы достигнем момента, когда им придется провести выборы. И это признак здоровой демократии,

– 6 февраля 2025 года.

Также Кит Келлог 6 февраля добавил еще больше огня, когда сказал, что санкционный режим против России необходимо усиливать (в разы). Более того, президент Трамп готов это сделать. При этом нынешние санкции (как и русофобия) недостаточны, потому что работают на 3 по десятибалльной шкале.

Это указывает, что американцы наконец начали делать домашнее задание и готовиться к важным встречам. А еще наконец осознали, какая страна и кто лично является проблемой, кто не хочет мирных переговоров и хочет воевать дальше до последнего россиянина или последнего рубля.

Конечно, генерал Келлог это знал и без нас, однако, похоже, не знал его работодатель. Сейчас же у него есть немного времени, чтобы сделать заявку на желанную Нобелевскую премию мира. В том, что он умеет удивлять, после недавних заявлений об "окончательном решении вопроса Сектора Газа", сомнений ни у кого нет.

Надеемся только, что этот план будет более реалистичным, потому что 140 миллионов агрессивных россиян так просто не переселить в Западную Сахару или Сомалиленд. Впрочем, украинцы, а теперь уже также и европейцы, точно были бы не против.