26 июня, 07:57
Какие законные основания увольнения с военной службы с 1 июля
Основні тези
- Во время военного положения в Украине увольнение с военной службы возможно из-за достижения предельного возраста, за состояние здоровья, на основании заключения ВВК о непригодности и тому подобное.
- Полный перечень оснований для увольнения закреплен в 26 статье закона "О воинской обязанности и военной службе".
В Украине еще не приняли закон о демобилизации. Ранее Генштаб ВСУ не поддержал документ, который подготовили в Минобороны.
Какие же есть законные основания для увольнения с военной службы во время военного положения, сообщает 24 Канал.
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Законные основания увольнения с военной службы
Согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" во время действия военного положения военнослужащие увольняются по следующим основаниям:
- в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья (на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев. При наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желание продолжать службу);
- в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;
- по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определен частью 12 настоящей статьи (если военнослужащие не выразили желание продолжать службу);
- в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу);
- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);
- в связи с назначением (избранием) на должность или пребыванием в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.