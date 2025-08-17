В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а граждане продолжают получать повестки и проходить ВВК. Сейчас законодательство четко регулирует случаи направления на ВВК – кто должен проходить и когда.

адвоката Дарьи Тарасенко

Кого не имеют права направлять на ВВК?

Обязанность прохождения ВВК закреплена законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам юриста, некоторые категории граждан могут пройти ВВК только по собственному желанию – их не вызывают повесткой для обязательного обследования. В частности, это касается:

лиц с инвалидностью;

тех, кто проходил медицинский осмотр менее года назад и не имеет жалоб на здоровье;

тех, у кого действует действительная отсрочка:

если не были признаны ограниченно годными, и прошли ВВК по новой процедуре;

если не изъявили желание пройти ВВК сами.

Также принудительно на ВВК не могут направлять тех, кто подал заявление на отсрочку, при этом не был ограниченно годным, который не прошел ВВК по новой процедуре, и если отсрочка предоставляется не на время временной непригодности.

К слову, недавно правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий. Стоит отметить, что изменения вступят в силу только для прифронтовых территорий.