Каких работников теперь смогут забронировать?
Таким образом правительство хочет сохранить кадровый потенциал в зоне боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
Бронирование до 100% военнообязанных предусмотрено для работников критически важных предприятий, которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий, в отношении которых не установлена дата завершения боевых действий,
– говорится в сообщении Минэкономики.
Также, согласно этому решению, изменение лимита бронирования будет происходить через Дию. Решение принимается на основании обращения областных военных администраций.
Это решение позволяет поддержать бизнес, который работает в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны.
Как изменится порядок бронирования?
Порядок бронирования не претерпит изменений. Он и в дальнейшем будет таким:
- предприятие, бронирующее работников, должно быть признано критически важным;
- подача заявления происходит через Дию;
- предприятие самостоятельно формирует и подает списки для бронирования.