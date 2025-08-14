Яких працівників тепер зможуть забронювати?
Таким чином уряд хоче зберегти кадровий потенціал у зоні бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
Читайте також Гранти на відновлення бізнесу зросли до 16 мільйонів: уряд оновив умови програми в Дії
Бронювання до 100% військовозобов'язаних передбачено для працівників критично важливих підприємств, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій, щодо яких не встановлено дату завершення бойових дій,
– йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Також, згідно з цим рішенням, зміна ліміту бронювання відбуватиметься через Дію. Рішення ухвалюватиметься на підставі звернення обласних військових адміністрацій.
Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони.
Як зміниться порядок бронювання?
Порядок бронювання не зазнає змін. Він і надалі буде таким:
- підприємство, що бронює працівників, має бути визнано критично важливим;
- подача заяви відбувається через Дію;
- підприємство самостійно формує та подає списки для бронювання.