Яких працівників тепер зможуть забронювати?

Таким чином уряд хоче зберегти кадровий потенціал у зоні бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

Читайте також Гранти на відновлення бізнесу зросли до 16 мільйонів: уряд оновив умови програми в Дії

Бронювання до 100% військовозобов'язаних передбачено для працівників критично важливих підприємств, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій, щодо яких не встановлено дату завершення бойових дій,

– йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Також, згідно з цим рішенням, зміна ліміту бронювання відбуватиметься через Дію. Рішення ухвалюватиметься на підставі звернення обласних військових адміністрацій.

Віталій Кіндратів Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони.

Як зміниться порядок бронювання?

Порядок бронювання не зазнає змін. Він і надалі буде таким: