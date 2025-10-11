В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Адвокат Марина Бекало рассказала, кого из граждан, которым исполнилось 50 лет, мобилизуют в первую очередь, куда точно не отправляют служить, а кого не возьмут в ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий ТСН.ua.

Что следует знать о мобилизации мужчин 50+?

Адвокат говорит, что, по нормам действующего законодательства о мобилизации, правилами ведения воинского учета и порядка проведения мобилизации не предусматривается исключений в отношении мужчин в возрасте от 50 до 60 лет.

То есть такие лица также подлежат призыву на общих условиях в случае признания военно-врачебной комиссией (ВВК) их пригодными к военной службе и отсутствия оснований для получения отсрочки.

В то же время в ТЦК и СП есть внутренние распоряжения и мобилизационные задания от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по которым определяется количество мобилизованных, которая необходима для доукомплектования ВСУ, рекомендуемый возраст, военно-учетная специальность и тому подобное.

Таких распоряжений и мобилизационных задач нет в публичном доступе, поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно.

Как показывает практика, мужчин 55+ призывают меньше по сравнению с мужчинами в возрасте до 50 лет, или младшей возрастной категорией. Однако если их и призывают, то они в основном занимают должности логистов или водителей в подразделениях обеспечения или "тыловых" структурах.

При этом, если мужчину 50+ лет мобилизуют на боевую должность – это не является нарушением закона. Некоторые юристы отмечают, что в случае, если он имеет военную специальность или боевой опыт, шансы на мобилизацию растут, даже если ему уже более 50 лет.

Особенно это касается специалистов с важными профессиями для армии – инженеров, медиков, ремонтников техники и тому подобное.

Заметим, что предельный возраст мобилизации для рядовых, сержантов, младших и старших офицеров составляет 60 лет. То есть в 59 лет мужчину еще могут призвать, а после 60 – уже нет. Впрочем, для представителей высшего офицерского состава (генералов, бригадных генералов, генерал-майоров, генерал-лейтенантов) возрастной ценз выше и составляет 65 лет.

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет имеют те же самые обязанности, что и другие военнообязанные. Они должны обновлять военно-учетные данные, сообщать ТЦК об изменении места жительства или переезде, иметь с собой документы и предоставлять их по требованию правоохранителей.

За неявку по повестке или отказ проходить ВВК мужчины этого возраста также получают штрафы от ТЦК. Для мужчин предпенсионного возраста действует и запрет на выезд за границу. Исключения возможны только при наличии оснований, таких как инвалидность или трое и более несовершеннолетних детей.

