Специалист рассказал, что обжалование решения ВВК или отсутствие бумажной копии не является основанием для приостановления мобилизации. Отказ от получения боевой повестки может иметь серьезные правовые последствия для военнообязанных, ведь этот документ является финальным перед отправкой на службу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения юриста Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

Что рассказал специалист о боевой повестке?

Игнорирование повестки не освобождает гражданина от обязанности проходить мобилизацию. Юрист рассказал, что отказ от получения повестки может стать основанием для уголовного производства.

Если вы не имеете решения суда или оформленной отсрочки, то отказ от повестки на отправку приведет к открытию уголовного производства по статье 336 УКУ (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет),

– объяснил Владислав Дерий.

Юрист ответил на вопрос мужчины о намерении обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Тот отметил, что не получил на руки копию заключения ВВК. Однако, по словам специалиста, ни отсутствие документа, ни процесс обжалования решения комиссии не останавливают мобилизацию.

Последние новости о повестках: что известно?