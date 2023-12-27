Как происходит распределение после мобилизации: в ВСУ назвали учитываемые факторы

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. В ВСУ рассказали, как происходит распределение после мобилизации и о возможности самим выбрать, где и кем военнообязанный хочет служить.

В эфире телемарафона пролил на эти вопросы свет начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо. Он рассказал, на что обращают внимание во время распределения после мобилизации, передает 24 Канал.

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Что учитывают при распределении

Во время распределения по подразделениям, больше учитывается и профессия самого военнообязанного. Если это, например, водитель или бывший тракторист, конечно же, целесообразнее отправить на обучение на водителя танка, например, или на водителя-механика БМП. Для того чтобы процесс обучения проходил быстрее и проще. Так называемая рационализация,

– подчеркнул Фитьо.

В то же время он отметил, что планы по распределению поступают от Генштаба. И уже тогда на месте определяют, кто и куда отправляется. По словам Фитьо, военнообязанный узнает, куда он идет, после распределения из учебного центра. Когда он получил образование соответствующей военно-учетной специальности.

Профессию можно выбирать

В то же время он отметил, что существует возможность выбрать профессию и бригаду, в которой хочет проходить службу военнообязанный.

Для этого необходимо выбрать интересующую вас специальность, выбрать ваше подразделение, обратиться к нему, получить отношение, явиться в ТЦК и СП, заключить контракт, например, до объявления демобилизации. И все: вы будете служить именно там, где вы выбрали, именно на той профессии,

– подчеркнул представитель Сухопутных войск.

Почему вручают повестки в общественных местах

Это общая практика оповещения в общественных местах. Там, где есть люди, там проводятся мероприятия по оповещению. В домах есть домофоны, не открываются двери – можно придумать разные причины, чтобы не получить повестку. А повестку военнообязанный гражданин должен получить лично,

– ответил Фитьо.

Он отметил, что в законе прописано, что оповещать – вручать повестки – не запрещено практически нигде. Следовательно, это могут делать во всех общественных местах. Те же улицы или блокпосты – общественные места. Следовательно, там тоже могут вручать повестки, чем и занимаются сотрудники ТЦК и СП.