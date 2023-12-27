Як відбувається розподіл після мобілізації: у ЗСУ назвали фактори, які враховуються

В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. У ЗСУ розповіли, як відбувається розподіл після мобілізації та про можливість самим обрати, де та ким військовозобов'язаний хоче служити.

В ефірі телемарафону пролив на ці питання світло Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо. Він розповів, на що звертають увагу під час розподілу після мобілізації, передає 24 Канал.

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Що враховують під час розподілу

Під час розподілу по підрозділах більше враховується фах самого військовозобов'язаного. Якщо це, наприклад, водій або колишній тракторист, звичайно ж, його доцільніше відправити на навчання на водія танка, наприклад, або на водія-механіка БМП. Для того, щоб процес навчання проходив швидше і простіше. Так звана раціоналізація,

– наголосив Фітьо.

Водночас він зазначив, що плани з розподілу надходять від Генштабу. І вже тоді на місці визначають, хто та куди вирушає. За словами Фітьо, військовозобов'язаний дізнається, куди він іде, після розподілу з навчального центру. Коли він здобув освіту відповідної військово-облікової спеціальності.

Професію можна обирати

Водночас він зазначив, що існує можливість обрати професію та бригаду, в якій хоче проходити службу військовозобов'язаний.

Для цього необхідно обрати фах, який вас цікавить, обрати ваш підрозділ, звернутися до нього, отримати відношення, з'явитися в ТЦК та СП, укласти контракт, наприклад, до оголошення демобілізації. І все: ви будете служити саме там, де ви вибрали, саме на тій професії,

– наголосив представник Сухопутних військ.

Чому вручають повістки у громадських місцях

Це загальна практика оповіщення в громадських місцях. Там, де є люди, там проводяться заходи з оповіщення. В будинках є домофони, не відчиняються двері – можна придумати різні причини, щоб не отримати повістку. А повістку військовозобов'язаний громадянин має отримати особисто,

– відповів Фітьо.

Він зазначив, що у законі прописано, що оповіщувати – вручати повістки – не заборонено практично ніде. Відтак, це можуть робити у всіх громадських місцях. Ті ж вулиці або блокпости – громадські місця. А отже, там теж можуть вручати повістки, чим і займаються співробітники ТЦК та СП.