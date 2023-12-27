Багато хто обурюється і вважає таке вручення незаконним. Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону пояснив, чи законно вручати повістки в громадських місцях, і розповів, хто це ініціював.

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Хто вирішує вручати повістки у маршрутках, спортзалах і ресторанах

Це загальна практика оповіщення в громадських місцях. Там, де є люди, там проводяться заходи з оповіщення. В будинках є домофони, не відчиняються двері – можна придумати різні причини, щоб не отримати повістку. А повістку військовозобов'язаний громадянин має отримати особисто,

– відповів Фітьо.

Чи законно вручати повістки на вулицях

За словами Фітьо, в законі написано, що здійснення заходів оповіщення, тобто вручення повісток, не заборонено практично ніде. Тож воно дозволено в усіх громадських місцях. Вулиці та блокпости – це громадські місця, тому там можна вручати повістки, що й роблять працівники ТЦК і СП.

Для чого це робиться? Щоб усі, хто ще ігнорує постановку на військовий облік і не уточнює свої облікові дані, це зробили. Якщо ви були в своєму ТЦК і СП і маєте при собі документ, який засвідчує особу, та військово-обліковий документ, де вказано, що ви придатні чи непридатні до війської служби, то до вас у принципі питань не буде, бо у вас є при собі документи і ви виконали свій обов'язок по військовому обліку,

– пояснив Фітьо.

Перша повістка не дорівнює поїздці під Авдіївку

Також Фітьо наголосив, що отримання першої повістки не означає негайну відправку на фронт. Це потрібно, щоб уточнити облікові дані, перевірити здоров'я та надати документи про право на відстрочку, якщо такі є.

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