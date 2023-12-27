В ефірі телемарафону пролив на ці питання світло Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо. Він розповів, на що звертають увагу під час розподілу після мобілізації, передає 24 Канал.

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Що враховують під час розподілу

Під час розподілу по підрозділах, більше враховується і фах самого військовозобов'язаного. Якщо це, наприклад, водій або колишній тракторист, звичайно ж, його доцільніше відправити на навчання на водія танка, наприклад, або на водія-механіка БМП. Для того, щоб процес навчання проходив швидше і простіше. Так звана раціоналізація,

– наголосив Фітьо.

Водночас він зазначив, що плани з розподілу надходять від Генштабу. І вже тоді на місці визначають, хто та куди вирушає. За словами Фітьо, військовозобов'язаний дізнається, куди він іде, після розподілу з навчального центру. Коли він здобув освіту відповідної військово-облікової спеціальності.

Професію можна обирати

Водночас він зазначив, що існує можливість обрати професію та бригаду, в якій хоче проходити службу військовозобов'язаний.

Для цього необхідно обрати фах, який вас цікавить, обрати ваш підрозділ, звернутися до нього, отримати відношення, з'явитися в ТЦК та СП, укласти контракт, наприклад, до оголошення демобілізації. І все: ви будете служити саме там, де ви вибрали, саме на тій професії,

– наголосив представник Сухопутних військ.

Чому вручають повістки у громадських місцях

Це загальна практика оповіщення в громадських місцях. Там, де є люди, там проводяться заходи з оповіщення. В будинках є домофони, не відчиняються двері – можна придумати різні причини, щоб не отримати повістку. А повістку військовозобов'язаний громадянин має отримати особисто,

– відповів Фітьо.

Він зазначив, що у законі прописано, що оповіщувати – вручати повістки – не заборонено практично ніде. Відтак, це можуть робити у всіх громадських місцях. Ті ж вулиці або блокпости – громадські місця. А отже, там теж можуть вручати повістки, чим і займаються співробітники ТЦК та СП.