Некоторые религиозные организации по своим убеждениям не могут брать в руки оружие. В мирное время они могут вообще не идти в армию или проходить альтернативную службу. Во время военного положения их права отдельно почти не защищаются, поэтому большинство из верующих могут быть мобилизованы на общих основаниях.

Религия не позволяет воевать преимущественно в протестантских церквях и у кришнаитов. Даже их представителей-мужчин призывного возраста могут брать в армию независимо от его религиозных убеждений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Защищает ли закон о мобилизации представителей религиозных организаций?

Ранее представители религиозных организаций имели право на прохождение невоенной службы. Но учитывая современные условия, законодательство не отделяет таких военнообязанных от других мужчин. Поэтому отдельной мобилизации или иного привлечения к войне для них нет.

Конституция гарантирует, что украинцы могут свободно выбирать любую религию или не исповедовать никакой, но законодательно это никак не связано с обязанностью защищать государство. Верующим, которым религия запрещает убивать, держать оружие или давать присягу, предлагали альтернативную службу. Так вместо службы в армии юноши работали на государственных должностях или в коммунальных предприятиях, а также могли помогать в патронажной службе Общества Красного Креста Украины. Это считалось как выполнение долга перед обществом.

Альтернативная служба даже была закреплена в законе №1975 и в постановлении кабмина №2066. Документы определяли, какие именно религиозные организации имеют право на альтернативную службу. Среди них были Адвентисты-реформисты, Адвентисты седьмого дня, Евангельские христиане, Евангельские христиане-баптисты, Покутники, Свидетели Иеговы, Харизматические христианские церкви, Христиане веры евангельской и Общества Сознания Кришны.

Законодательную сторону мобилизации верующих прокомментировали в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

11 апреля 2024 года приняли Закон №3633 – IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Им из правового поля изъяли понятие "срочная военная служба", вместо которой вводилась альтернативная (невоенная) служба. При этом каких-либо изменений в законодательство об альтернативной (невоенной) службе внесено не было. Как следствие, пока имеем неурегулированность вопроса реализации конституционного права на прохождение альтернативной (невоенной) службы в целом – как в мирное время, так и во время действия военного положения,

– ответили там на запрос журналистов.

Юрист общественной организации "Юридическая сотня" Ангелина Славич отмечает, что в статье 35 Конституции Украины четко указано, что граждане не освобождаются от своих обязанностей перед государством и не могут отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений. Поэтому, говорит юрист, заменить военную службу альтернативной во время военного положения невозможно. Такого же мнения придерживается суд при рассмотрении соответствующих исков.

Конечно, некоторые бригады могут предложить верующим небоевые должности в армии, учитывая религиозные убеждения. Юрист рекомендует обратиться к руководителю ТЦК и СП с заявлением, в котором сообщить о причине, почему человек хочет получить небоевую военно-учетную специальность. К этому заявлению следует также подать документы, подтверждающие принадлежность к религиозной организации.