Что означает снятие с военного учета во время мобилизации в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину проводят мероприятия по мобилизации населения. Это необходимо как для обороны страны, так и для наступления.

Во время всеобщей мобилизации все военнообязанные после призыва должны пройти медкомиссию. Именно медицинская комиссия определяет состояние здоровья и делает вывод – годен человек к службе или нет, пишет 24 канал .

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Кто непригоден к военной службе

В Украине законодательством установлены три категории непригодности к военной службе :

ограниченно годный;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;

непригоден к военной службе, исключен из военного учета.

Что означает исключение из военного учета

Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", под мобилизацию не подпадают военнообязанные, признанные военно-врачебной комиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета.

Снятие с военного учета означает, что человек полностью непригоден к службе, поэтому не подлежит мобилизации.

С какими болезнями не мобилизуют

Есть отдельные категории военнообязанных, которые не подпадают под мобилизацию, в частности, учитывая состояние здоровья.

Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, или полностью непригодными с исключением из военного учета по заключению военно-врачебной комиссии.

В материале 24 канала вы можете прочесть, с какими болезнями не мобилизуют.

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