Що означає зняття з військового обліку під час мобілізації в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні проводять заходи з мобілізації населення. Це необхідно як для оборони країни, так і наступу.

Під час загальної мобілізації усі військовозобов’язані після призову мають пройти медкомісію. Саме медична комісія визначає стан здоров’я та робить висновок – придатна людина до служби чи ні, пише 24 канал.

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Хто непридатний до військової служби

В Україні законодавством встановлено три категорії непридатності до військової служби:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.

Що означає виключення з військового обліку

Висновок про непридатність до військової служби має право зробити лише військово-лікарська комісія.

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під мобілізацію не підпадають військовозобов'язані, визнані військово-лікарською комісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або ж повністю непридатними з виключенням з військового обліку.

Зняття з військового обліку означає, що людина повністю непридатна до служби, тому не підлягає під мобілізацію.

З якими хворобами не мобілізують

Існують окремі категорії військовозобов'язаних, які не підпадають під мобілізацію, зокрема, з огляду на стан здоров'я.

Не підпадають під мобілізацію ті військовозобов'язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, або ж повністю непридатними з виключенням із військового обліку за висновком військово-лікарської комісії.

У матеріалі 24 каналу ви можете прочитати, з якими хворобами не мобілізують.

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