В каких случаях опекун может выехать за границу: объяснение адвоката
- Опекун, который является военнообязанным, может выехать за границу с лицом с инвалидностью, над которым он опекается.
- Выезд за границу опекуна возможен также на основании бронирования, но предусматривает обязательное возвращение.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим есть ограничения по выезду за границу.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда опекун может выехать за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.UA".
Новости к теме Выезд мужчин до 22 лет: что изменит новое решение Зеленского
При каких условиях опекун может выехать за границу?
По словам адвоката, военнообязанный гражданин, который является опекуном, имеет право выезжать за границу с лицом, над которым опекается. Однако только в том случае, если это лицо имеет инвалидность.
Айвазян также добавляет, что если опекун имеет оформленное бронирование, он может выехать за границу и по этому основанию. Однако выезд за границу как забронированного, в командировку или отпуск, предусматривает возвращение военнообязанного.
Зато выезд с лицом, над которым установлена опека и которое остается вместе с ним за рубежом, временными рамками не ограничен.
Напомним, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины во время военного положения. Однако это разрешено в случае исключения из воинского учета. После этого человек больше не относится к категории резервистов или военнослужащих срочной службы и может пересечь границу.