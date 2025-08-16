В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим есть ограничения по выезду за границу.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда опекун может выехать за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.UA".

При каких условиях опекун может выехать за границу?

По словам адвоката, военнообязанный гражданин, который является опекуном, имеет право выезжать за границу с лицом, над которым опекается. Однако только в том случае, если это лицо имеет инвалидность.

Айвазян также добавляет, что если опекун имеет оформленное бронирование, он может выехать за границу и по этому основанию. Однако выезд за границу как забронированного, в командировку или отпуск, предусматривает возвращение военнообязанного.

Зато выезд с лицом, над которым установлена опека и которое остается вместе с ним за рубежом, временными рамками не ограничен.

Напомним, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины во время военного положения. Однако это разрешено в случае исключения из воинского учета. После этого человек больше не относится к категории резервистов или военнослужащих срочной службы и может пересечь границу.