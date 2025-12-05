Украине надо усилить мобилизацию: нынешние показатели – лишь половина от необходимых, – Костенко

Нардеп Роман Костенко заявил, что мобилизацию в Украине надо усилить. Нынешние показатели не удовлетворяют потребности армии.

Костенко упрекнул президента за то, что он не призывает граждан мобилизоваться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фокус.

Как нынешнюю мобилизацию прокомментировал Костенко?

По словам секретаря оборонного комитета Верховной Рады нардепа Костенко, Украина должна усилить мобилизацию. Цифра в 30 тысяч мобилизованных в месяц только на половину удовлетворяет потребности.

30 тысяч в 2025 году – это, наверное, даже не 20 тысяч в 2023 году. Это разные по качеству люди,

– заявил нардеп.

Он также упрекнул президента за то, что он не призывает граждан мобилизоваться.

"Мобилизацию должен возглавлять президент – Верховный главнокомандующий. Я никаких заявлений за всю войну о мобилизации от него не слышал, к сожалению", – добавил парламентарий.

