Во время мобилизации в Украине обязательно нужно являться по повестке, но есть исключения для определенных категорий граждан. Исключенные из воинского учета не подлежат мобилизации, а те, кого только сняли с учета, могут быть призваны впоследствии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерины Анищенко для РБК-Украина.

Читайте также Как снять себя с розыска ТЦК для бронирования: адвокат назвал три способа

Когда не нужно идти в ТЦК и СП?

Повестки в Украине во время мобилизации могут вручать лично или присылать Укрпочтой. Появляться за ними обязательно, но есть исключения для определенных категорий граждан.

Адвокат Екатерина Анищенко объясняет, что те, кто был полностью исключен из воинского учета (например, по состоянию здоровья или достижения 60 лет), теоретически могут не идти в ТЦК и СП. В таком случае прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизация не являются законными.

В то же время людям, которые были исключены ранее, нужно получить документальное подтверждение факта исключения, чтобы избежать вручения повесток или принудительной проверки ВВК.

Исключение и снятие с учета

Исключение с учета – окончательная процедура, лишающая человека статуса военнообязанного. Такие граждане не подлежат мобилизации и освобождены от учетных обязанностей.

Снятие с учета – временное. Лицо исключают из списков конкретного ТЦК, например из-за смены места регистрации. После устранения причин его снова ставят на учет в другом ТЦК и СП, и мобилизация возможна.

С 18 мая 2024 года изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе" уточнили основания для обеих процедур. Исключить с учета могут тех, кто: умер или пропал без вести, утратил гражданство, признан непригодным к службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Таким образом, мобилизовать исключенного с учета нельзя, а вот тех, кто снят, еще могут призвать при обстоятельствах.