Могут ли мобилизовать лиц моложе 25 лет: ответ юриста
- Лица в возрасте от 18 до 24 лет законодательно не подлежат мобилизации, но могут добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины.
- Добровольцы получают соответствующие льготы каждый месяц по контракту.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных мужчин могут призвать на службу.
Специалисты юридической компании "Приходько и партнеры" рассказали, подлежит ли мобилизации лицо, которому еще не исполнилось 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Могут ли призвать на службу мужчин от 18 до 24 лет?
По словам юристов, законодательно мобилизации в этой возрастной группе нет. Однако лица в возрасте 18 – 24 года могут добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины и получать соответствующие льготы каждый месяц.
Контракт 18 – 24: коротко о главном
Напомним, что Минобороны запустило годовые контракты для молодежи от 18 до 24 лет. Новобранцы, которые подпишут контракт, получат финансовые бонусы в виде 1 миллиона гривен.
Кроме этого, контракт предоставляет ряд льгот, в частности бесплатный проезд во всех видах транспорта, коммунальные льготы, право на выезд за границу после завершения службы и отсрочку от мобилизации на 1 год, возможность самостоятельно выбрать место для прохождения ВВК, выбрать часть и специальность и тому подобное.
Однако желающим подписать контракт могут отказать, если они не подходят по состоянию здоровья, имеют зависимости от вредных веществ и тому подобное. В связи с этим потенциальным новобранцам нужно готовиться к тщательным проверкам на военно-врачебной комиссии.
Заметим, что после подписания контракта их ждут 45 дней базовой военной подготовки, 14 дней профессиональной подготовки и 14 дней адаптации в бригаде.