В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Специалисты юридической компании "Приходько и партнеры" рассказали, подлежит ли мобилизации лицо, которому еще не исполнилось 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Могут ли призвать на службу мужчин от 18 до 24 лет?

По словам юристов, законодательно мобилизации в этой возрастной группе нет. Однако лица в возрасте 18 – 24 года могут добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины и получать соответствующие льготы каждый месяц.

Контракт 18 – 24: коротко о главном