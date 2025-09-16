Чи можуть мобілізувати осіб молодших 25 років: відповідь юриста
- Особи віком від 18 до 24 років законодавчо не підлягають мобілізації, але можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України.
- Добровольці отримують відповідні пільги кожного місяця за контрактом.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу.
Фахівці юридичної компанії "Приходько та партнери" розповіли, чи підлягає мобілізації особа, якій ще не виповнилося 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Чи можуть призвати на службу чоловіків від 18 до 24 років?
За словами юристів, законодавчо мобілізації в цій віковій групі немає. Проте особи віком 18 – 24 роки можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України та отримувати відповідні пільги кожного місяця.
Контракт 18 – 24: коротко про головне
Нагадаємо, що Міноборони запустило річні контракти для молоді від 18 до 24 років. Новобранці, які підпишуть контракт, отримають фінансові бонуси у вигляді 1 мільйона гривень.
Окрім цього, контракт надає низку пільг, зокрема безплатний проїзд у всіх видах транспорту, комунальні пільги, право на виїзд за кордон після завершення служби й відстрочку від мобілізації на 1 рік, можливість самостійно обрати місце для проходження ВЛК, вибрати частину та спеціальність тощо.
Проте охочим підписати контракт можуть відмовити, якщо вони не підходять за станом здоров'я, мають залежності від шкідливих речовин тощо. У зв'язку з цим потенційним новобранцям потрібно готуватися до ретельних перевірок на військово-лікарській комісії.
Зауважимо, що після підписання контракту на них чекають 45 днів базової військової підготовки, 14 днів фахової підготовки та 14 днів адаптації у бригаді.