В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу.

Фахівці юридичної компанії "Приходько та партнери" розповіли, чи підлягає мобілізації особа, якій ще не виповнилося 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чи можуть призвати на службу чоловіків від 18 до 24 років?

За словами юристів, законодавчо мобілізації в цій віковій групі немає. Проте особи віком 18 – 24 роки можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України та отримувати відповідні пільги кожного місяця.

Контракт 18 – 24: коротко про головне