Фахівці юридичної компанії "Приходько та партнери" розповіли, чи підлягає мобілізації особа, якій ще не виповнилося 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чи можуть призвати на службу чоловіків від 18 до 24 років?

За словами юристів, законодавчо мобілізації в цій віковій групі немає. Проте особи віком 18 – 24 роки можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України та отримувати відповідні пільги кожного місяця.

Контракт 18 – 24: коротко про головне

  • Нагадаємо, що Міноборони запустило річні контракти для молоді від 18 до 24 років. Новобранці, які підпишуть контракт, отримають фінансові бонуси у вигляді 1 мільйона гривень.

  • Окрім цього, контракт надає низку пільг, зокрема безплатний проїзд у всіх видах транспорту, комунальні пільги, право на виїзд за кордон після завершення служби й відстрочку від мобілізації на 1 рік, можливість самостійно обрати місце для проходження ВЛК, вибрати частину та спеціальність тощо.

  • Проте охочим підписати контракт можуть відмовити, якщо вони не підходять за станом здоров'я, мають залежності від шкідливих речовин тощо. У зв'язку з цим потенційним новобранцям потрібно готуватися до ретельних перевірок на військово-лікарській комісії.

  • Зауважимо, що після підписання контракту на них чекають 45 днів базової військової підготовки, 14 днів фахової підготовки та 14 днів адаптації у бригаді.