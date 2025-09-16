Фахівці юридичної компанії "Приходько та партнери" розповіли, чи підлягає мобілізації особа, якій ще не виповнилося 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чи можуть призвати на службу чоловіків від 18 до 24 років?

За словами юристів, законодавчо мобілізації в цій віковій групі немає. Проте особи віком 18 – 24 роки можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України та отримувати відповідні пільги кожного місяця.

Контракт 18 – 24: коротко про головне