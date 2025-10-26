Мобилизация женщин в Украине: на каких должностях можно служить в ВСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Женщины по собственному желанию могут вступить в ряды Сил обороны.

Какие вакансии доступны для женщин в армии – сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр рекрутинга сил ТРО ВСУ.

На каких должностях могут служить женщины в ВСУ?

На фронте женщины могут занимать должность бухгалтера, делопроизводителя, медика, медицинской сестры или фельдшера, повара, IT-специалиста, психолога, юриста и тому подобное.

Кроме этого, есть много боевых должностей, на которых женщинам удается максимально реализовать свои способности: оператор БпЛА (различных видов дронов – от fpv до "большого крыла"), аэроразведчик, оператор радиолокационной станции, боевой медик или оператор РЭБ.

Однако стоит отметить, что зачислению в подразделение предшествует обучение – как общее, так и профессиональное согласно выбранной должности. Для того, чтобы присоединиться к ВСУ, женщине нужно пройти собеседование с рекрутером, который спросит у кандидатки об образовании и профессиональных навыках, состоянии здоровья, семейном положении и наличии детей, должности в ВСУ, которая заинтересовала, и о готовности присоединиться к войску.

Также для трудоустройства необходимо предоставить перечень документов, а именно заключение ВВК о пригодности к службе, выписки из Дии о месте регистрации и об отсутствии судимостей, сертификат нарколога и психиатра, дипломы и аттестаты, подтверждающие уровень образования, копии свидетельства о браке, о рождении и свидетельство о рождении детей (если есть).

Главная разница от трудоустройства в гражданскую компанию, заведение или предприятие – это наличие обязательной базовой общевойсковой подготовки. Курс БОВП длится от 30 до 49 суток в зависимости от степени пригодности кандидата на военную службу.

Мобилизация женщин в Украине: что стоит знать?