Мобилизация женщин в Украине: на каких должностях можно служить в ВСУ
- Женщины могут служить в ВСУ на различных должностях, таких как бухгалтер, медик, IT-специалист, оператор БпЛА.
- Для присоединения к ВСУ женщины должны пройти собеседование, предоставить необходимые документы и пройти базовую общевойсковую подготовку.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Женщины по собственному желанию могут вступить в ряды Сил обороны.
Какие вакансии доступны для женщин в армии – сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр рекрутинга сил ТРО ВСУ.
Смотрите также Мобилизация в Украине: могут ли призвать женщин в 2025 году
На каких должностях могут служить женщины в ВСУ?
На фронте женщины могут занимать должность бухгалтера, делопроизводителя, медика, медицинской сестры или фельдшера, повара, IT-специалиста, психолога, юриста и тому подобное.
Кроме этого, есть много боевых должностей, на которых женщинам удается максимально реализовать свои способности: оператор БпЛА (различных видов дронов – от fpv до "большого крыла"), аэроразведчик, оператор радиолокационной станции, боевой медик или оператор РЭБ.
Однако стоит отметить, что зачислению в подразделение предшествует обучение – как общее, так и профессиональное согласно выбранной должности. Для того, чтобы присоединиться к ВСУ, женщине нужно пройти собеседование с рекрутером, который спросит у кандидатки об образовании и профессиональных навыках, состоянии здоровья, семейном положении и наличии детей, должности в ВСУ, которая заинтересовала, и о готовности присоединиться к войску.
Также для трудоустройства необходимо предоставить перечень документов, а именно заключение ВВК о пригодности к службе, выписки из Дии о месте регистрации и об отсутствии судимостей, сертификат нарколога и психиатра, дипломы и аттестаты, подтверждающие уровень образования, копии свидетельства о браке, о рождении и свидетельство о рождении детей (если есть).
Главная разница от трудоустройства в гражданскую компанию, заведение или предприятие – это наличие обязательной базовой общевойсковой подготовки. Курс БОВП длится от 30 до 49 суток в зависимости от степени пригодности кандидата на военную службу.
Мобилизация женщин в Украине: что стоит знать?
Сейчас в Украине только одна категория женщин может идти воевать – добровольцы. Желающие подписать контракт женщины должны будут служить до конца войны или подписания закона о демобилизации.
Изменений относительно призыва женщин не планируется, в частности, и в отношении женщин-медиков всех врачебных специальностей, а также медсестер, акушерок, фармацевтов, стоматологов. Однако женщины-медики обязаны стать на воинский учет и сообщать об изменениях личной информации в ТЦК.